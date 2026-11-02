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Giao xe máy cho con chưa có bằng lái, gây tai nạn, mẹ và con cùng bị khởi tố

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng người mẹ vẫn giao xe máy cho con điều khiển dẫn tai nạn giao thông khiến một người bị thương, cả hai mẹ con cùng bị khởi tố.

Giao xe máy cho con chưa có bằng lái để điều khiển dẫn đến tai nạn, mẹ và con cùng bị khởi tố - Ảnh 1.

Hai mẹ con bà N.T.B. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.V.H. (21 tuổi, ngụ tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đồng thời, ra quyết định khởi tố N.T.B. (42 tuổi, mẹ của H.) để điều tra về hành vi "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, bà N.T.B. vẫn giao chiếc xe máy mang biển kiểm soát Hà Tĩnh có dung tích xi lanh trên 50cm³ cho H. quản lý và sử dụng.

Ngày 5-8 vừa qua, H. điều khiển xe máy lưu thông qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng (thuộc phường Thành Sen), do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm với xe máy do chị Đ.T.T.T (19 tuổi, ngụ tại phường Thành Sen) điều khiển.

Hậu quả, chị Đ.T.T.T. bị thương tích với tỉ lệ 78%.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao xe máy cho con chưa có bằng lái để điều khiển dẫn đến tai nạn, mẹ và con cùng bị khởi tố - Ảnh 2.Không có bằng lái vẫn lái xe trên cao tốc, còn lắp thêm đèn xe trái phép

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tổng số tiền 78,5 triệu đồng với tài xế và chủ xe về các lỗi lắp thêm đèn xe trái phép, không có bằng lái nhưng vẫn lái xe trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

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    Chủ đề: giao xe cho con gây tai nạn không có bằng lái xe khởi tố

    Dòng sự kiện: Tai nạn giao thông

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