Giao xe máy cho con chưa có bằng lái, gây tai nạn, mẹ và con cùng bị khởi tố

Hai mẹ con bà N.T.B. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.V.H. (21 tuổi, ngụ tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đồng thời, ra quyết định khởi tố N.T.B. (42 tuổi, mẹ của H.) để điều tra về hành vi "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, bà N.T.B. vẫn giao chiếc xe máy mang biển kiểm soát Hà Tĩnh có dung tích xi lanh trên 50cm³ cho H. quản lý và sử dụng.

Ngày 5-8 vừa qua, H. điều khiển xe máy lưu thông qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng (thuộc phường Thành Sen), do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm với xe máy do chị Đ.T.T.T (19 tuổi, ngụ tại phường Thành Sen) điều khiển.

Hậu quả, chị Đ.T.T.T. bị thương tích với tỉ lệ 78%.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.