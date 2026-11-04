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Vụ nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai: Coi thường tính mạng của người khác!

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Sau khi Tuổi Trẻ đăng thông tin công an vào cuộc vụ nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của một phụ nữ mang thai ở Lào Cai, nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm cho rằng hành vi của lái xe ô tô là hung hãn, coi thường sự an toàn của người khác và đề nghị xử lý nghiêm minh.

Ô tô liên tục chèn ép xe máy của người phụ nữ mang thai, công an vào cuộc

Như Tuổi Trẻ đưa tin, Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang mời những người liên quan để làm rõ phản ánh nữ tài xế xe VF 3 liên tục chèn ép một phụ nữ mang thai đi xe máy điện, sau đó còn tông đổ xe khi người này đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến bày tỏ sự không đồng tình với hành vi của nữ tài xế và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

Bạn đọc ducanh***@gmail.com nêu quan điểm "hành vi quá hung hãn và coi thường an toàn của người khác! Đặc biệt người bị va chạm lại đang mang thai nữa, thật sự không thể chấp nhận được".

Còn bạn đọc Păm bày tỏ "có tính chất côn đồ, hành vi đe dọa, coi thường tính mạng của nhiều người đang tham gia giao thông chứ không phải chỉ mỗi nạn nhân này. 

Cái thói đi ô tô bắt nạt, chèn ép người đi xe máy này tôi chứng kiến và cũng là nạn nhân của nhiều vụ rồi. Cần xử nghiêm minh để làm gương, tránh được nhiều hậu họa sau này".

- Ảnh 1.

Tài xế ô tô tông đổ xe máy của người phụ nữ mang bầu khi đang dừng chờ đèn đỏ - Ảnh cắt từ clip

Cùng quan điểm, bạn đọc Minh cũng cho rằng những người tham gia giao thông kiểu "hùng hổ" như vậy cần phải xử lý nghiêm khắc để tránh gây họa sau này.

"Chạy xe quá hống hách, va chạm rồi còn cố ý chèn ép, bản chất y như côn đồ, cần truy tố trách nhiệm hình sự" - bạn đọc Nhất nêu ý kiến.

Theo bạn đọc Phạm Xuân Phong, khi đi đường gặp đủ kiểu người, có người lịch sự, có người nóng tính, cũng có người nói chuyện rất khó nghe. Nhưng đâu thể vì người khác cư xử không đẹp mà mình cũng làm theo.

"Cứ giữ bình tĩnh, tránh đối đầu, chuyện đúng sai đã có cách giải quyết. Quan trọng là cuối ngày ai cũng về nhà an toàn" - bạn đọc Phạm Xuân Phong bình luận.

"Người ta hay nói một điều nhịn chín điều lành, ra đường mới thấy câu này đúng. Không phải ai nhường cũng là người yếu thế, nhiều khi người biết dừng lại đúng lúc mới là người khôn. Mấy phút nóng máu có thể khiến mình phải trả giá bằng nhiều năm phía sau" - bạn đọc Dương Đức Ngân viết.

Theo bạn đọc Dân, xe hơi mà cố ý đâm xe máy là quá nguy hiểm, phải xử lý nghiêm minh để răn đe. Trước đây có nhiều vụ tài xế tông thẳng vào lực lượng chức năng cũng bị xử lý nghiêm khắc.

"Có cự cãi qua lại đi chăng nữa nhưng tông vào xe người ta như vậy thì không được rồi" - bạn đọc Phong viết.

Trước đó, ngày 2-11, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một tài xế ô tô liên tục có hành vi chèn ép người phụ nữ đi xe máy khiến người này phải đi lên khu vực vỉa hè. Sau đó, người phụ nữ đi xe máy lao lên vỉa hè rồi di chuyển tiếp.

Tuy nhiên, người lái ô tô tiếp tục đuổi theo và đâm thẳng vào đuôi xe máy khi đang dừng chờ đèn đỏ khiến chiếc xe đổ xuống đường.

Bực tức vì bị tông trúng, người lái xe máy lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi ghế phụ lao ra định hành hung người đi xe máy. Sau đó, nữ tài xế ô tô cũng lao ra khỏi xe và xô đẩy người đi xe máy.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lao vào can ngăn. Nữ tài xế ô tô sau đó đã lái xe rời khỏi hiện trường.

- Ảnh 2.Công an vào cuộc vụ nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai

Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang làm rõ phản ánh nữ tài xế xe VF 3 liên tục chèn ép một phụ nữ đi xe máy điện, sau đó còn tông đổ xe khi người này đang dừng chờ đèn đỏ.

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    Chủ đề: chèn ép công an Lào Cai Nữ tài xế xe vf3

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