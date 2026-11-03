Cứu hai mẹ con định nhảy cầu Rạch Miễu, nữ tài xế taxi được vinh danh

Nữ tài xế được công ty vinh danh vì tấm gương người tốt việc tốt - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Trần Thị Xuân Huế (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho biết mình vừa được Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM vinh danh tấm gương người tốt việc tốt.

Đại diện của Green SM Platfrom Tiền Giang - Đồng Tháp cũng xác nhận thông tin trên và cho biết hiện đang chuẩn bị tổ chức mời nữ tài xế Huế lên để nhận bằng khen.

Chị Huế chính là nữ tài xế taxi xuất hiện trong đoạn video dài gần 4 phút ghi lại cảnh cứu hai mẹ con người phụ nữ có ý định nhảy cầu Rạch Miễu, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Trước đó, đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nữ tài xế phát hiện người phụ nữ đang bế con nhỏ ngồi bên lan can cầu, bên cạnh có một chiếc xe máy. Ngay lập tức, chị Huế chạy đến ôm, giữ người phụ nữ, vừa khuyên can vừa kêu gọi những người đi đường dừng lại hỗ trợ.

Hành động nhanh chóng của nữ tài xế nhận được rất nhiều cảm kích từ cộng đồng mạng.

Kể lại sự việc, chị Xuân Huế cho hay khoảng gần 12h ngày 24-10, chị vừa chở khách từ Đồng Tháp sang Vĩnh Long và đang trên đường trở về. Khi đến đoạn giữa cầu Rạch Miễu, chị phát hiện người phụ nữ bế bé gái khoảng 2 tuổi ngồi sát lan can cầu nên nghi ngờ người này có ý định ôm con nhảy cầu.

"Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, liền lao đến ôm người phụ nữ lại để cứu hai mẹ con", chị Huế kể.

Theo chị Huế, thời điểm xảy ra sự việc, hai mẹ con người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở bên cầu. Nhiều ô tô đi qua nhưng không dừng lại. Chị đã hô hào những người đi xe máy dừng lại để cùng hỗ trợ, khuyên nhủ người phụ nữ bình tĩnh.

Bước đầu, người phụ nữ cho biết do buồn chuyện gia đình, liên quan đến tiền bạc với chồng, nên đã chở con gái đến cầu Rạch Miễu với ý định tự tử.

Sau khi được chị Huế và mọi người động viên, người phụ nữ dần ổn định tâm lý, rồi đưa con lên xe máy rời khỏi cầu, trở về nhà.

Chị Trần Thị Xuân Huế (người đứng) lao vào can ngăn người phụ nữ ôm bé gái có ý định nhảy cầu Rạch Miễu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip