Nhiều nhà dân khu vực Cồn Thị, phường Tam Kỳ bị ngập nặng sáng 29-11 - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sáng 29-11, mưa tại TP Đà Nẵng đã giảm, có thời điểm trời tạnh ráo. Tuy nhiên, tại các khu vực thấp trũng ven sông Bàn Thạch, sông Tam Kỳ thuộc các phường Quảng Phú, Tam Kỳ, Bàn Thạch, nhiều nhà dân vẫn chìm trong nước.

Chèo ghe đem thùng phiếu tới tận nhà dân ở Đà Nẵng

Tại khu vực Cồn Thị ở tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ, nhiều hộ dân ở khu vực thấp trũng bị nước bao vây, việc đi lại gặp khó khăn.

Thùng phiếu được đưa tới tận nhà các hộ dân bị ngập để người dân bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố - Ảnh: PHONG PHƯƠNG

Lực lượng chức năng phường Tam Kỳ hỗ trợ đưa thùng phiếu tới nơi bị ngập - Ảnh: PHONG PHƯƠNG

Người dân tổ dân phố Tứ Bàn bầu cử tổ trưởng tổ dân phố giữa lúc nước ngập do mưa lớn - Ảnh: PHONG PHƯƠNG

Từ tối 28-11, chính quyền địa phương đã cắt cử nhiều lực lượng gồm công an, Ban Chỉ huy quân sự phường, tổ an ninh trật tự cơ sở, đoàn thanh niên… đến hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Trong sáng 29-11, đúng dịp địa phương tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng chức năng cùng cán bộ tổ dân phố đã chèo ghe, mang thùng phiếu đến tận nhà những hộ bị ngập để người dân thực hiện quyền bỏ phiếu.

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, cho biết hai ngày qua, mưa lớn khiến một số khu vực ven sông trên địa bàn bị ngập cục bộ, trong đó khu vực Cồn Thị có khoảng 150 hộ bị ngập.

Nhiều nơi bị ngập, người dân đi lại bằng ghe - Ảnh: PHONG PHƯƠNG

Trong sáng 29-11, phường đã cử lực lượng hỗ trợ tổ dân phố Tứ Bàn tổ chức bầu cử, bảo đảm người dân ở những khu vực ngập nước vẫn được tham gia bỏ phiếu.

"Rất mừng bà con phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm của công dân nơi cư trú. Mặc dù thời tiết mưa gió nhưng nhờ sự cố gắng của các lực lượng chức năng và người dân, công tác bỏ phiếu bầu được diễn ra thành công, an toàn" - ông Minh cho biết.

Nước sông đang xuống chậm

Ghi nhận tại khối phố Phú Ân, phường Quảng Phú, nhiều nhà dân ven sông Bàn Thạch cũng bị ngập nặng. Nước tràn vào nhà, bao vây các khu dân cư, người dân phải sử dụng ghe, thuyền để đi lại và vận chuyển đồ đạc.

Nhiều nhà dân ở tổ dân phố Phú Ân, phường Quảng Phú bị ngập - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Người dân chuẩn bị áo phao, dùng ghe thuyền để đi lại - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Bưởi (63 tuổi, tổ dân phố Tứ Ân) cho biết từ khuya 28 đến rạng sáng 29-11, nước dâng rất nhanh, tràn vào nhà khiến mọi người phải khẩn trương di chuyển tài sản, vật nuôi lên nơi cao ráo. Đến sáng cùng ngày, khi mưa ngớt, nước bắt đầu rút chậm.

Nước sông Bàn Thạch dâng cao gây ngập cục bộ một số khu dân cư ven sông - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Một ngôi chùa nằm ven sông ở phường Quảng Phú bị nước bao vây - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tại khu vực tổ dân phố Tam Phú, nhiều hộ dân sống gần sông Tam Kỳ cũng chịu cảnh ngập lụt. Mưa lớn kết hợp với nước từ hồ thủy lợi Phú Ninh xả xuống và triều cường khiến nước dâng, tràn vào nhà dân.

Một số khu dân cư ven quốc lộ 1 ở xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng bị ngập nhẹ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Trong khi đó, tại khu vực ven quốc lộ 1 qua các xã Chiên Đàn, Thăng Điền, một số nhà dân và tuyến đường giao thông cũng bị ngập nhẹ.

Đường nối từ quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Kỳ Lý xuống khu vực Khu công nghiệp Tam Thăng có đoạn bị ngập gây chia cắt giao thông - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết mưa lớn khiến một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập, gây chia cắt giao thông cục bộ; một số nhà dân cũng bị nước tràn nhẹ vào nhà.

Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch Dương Văn Tuấn cho hay một số khu vực thấp trũng trên địa bàn bị ngập nhưng chưa gây ảnh hưởng đáng kể. Hiện nước đang bắt đầu rút dần.

Dự báo Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn Theo bản tin lúc 9h ngày 29-11 của Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 8h ngày 28 đến 8h ngày 29-11, phía bắc TP Đà Nẵng phổ biến 10 - 60mm, riêng Bà Nà 122,6mm, Hội An 115,4mm; phía nam TP Đà Nẵng phổ biến 80 - 180mm, có nơi cao hơn như Tam Trà 413mm, Xuân Bình 395,4mm, Trà Cót 364,6mm. Dự báo từ ngày 29 đến 30-11, tại các xã, phường phía bắc TP Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, đến mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 100mm; các xã, phường phía nam của thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng mưa lớn có cường suất trên 100mm/3 giờ.

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