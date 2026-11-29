Dự báo thời tiết tuần từ 29-11 đến 5-12:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi, đêm và sáng lạnh.

Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vài nơi.

TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa mưa rào rải rác và dông đến khoảng ngày 2 hoặc 3-12.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng ngày 2 và 3-12, khả năng mưa tăng, tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có thể có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tuần này - Đồ hoạ: NGỌC THÀNH