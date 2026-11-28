Cống Tân Thuận đã đóng cửa van ngăn triều trong cơn mưa to và thời điểm triều cường chiều 28-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đài khí tượng thủy văn nam Bộ cho biết hình thế gây mưa dông do rãnh áp thấp có trục 4-6 độ vĩ bắc kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao ảnh hưởng đến TP.HCM. Hai hình thái này thời tiết xấu đi, mưa xuất hiện diện rộng, có nơi mưa to.

Hôm nay dù mực nước sông Sài Gòn đang xuống dần nhưng đỉnh triều cường buổi chiều vẫn trên mức báo động 1 và xấp xỉ báo động 2 (1,5m). Do vậy mưa to cùng thời điểm triều cường vẫn khiến mực nước các sông rạch dâng cao.

Chiều nay, nhà đầu tư dự án ngăn triều 10.000 tỉ đã cho đóng các hạng mục cống của dự án để chủ động chống ngập do triều cường kết hợp mưa lớn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại đường Trần Xuân Soạn, vị trí dưới chân cầu Tân Thuận - nơi thường ngập trước đây do triều cường hiện không còn xảy ra ngập nước. Tại đây nước mưa có đọng trên đường do mưa to nhưng nhanh chóng rút.

Tại van ngăn của các cống kiểm soát triều, mực nước bên ngoài và bên trong có sự chênh lệch rõ rệt. Hiện tại các cống ngăn triều cũng có hệ thống máy bơm, có thể bơm nước trong trường hợp mưa to khiến mực nước dưới kênh bên trong khu vực được bảo vệ dâng cao. Tuy nhiên chiều cùng ngày, hệ thống máy bơm tại các cống không phải vận hành do mực nước bên trong cống không dâng cao.

Cống Bến Nghé cũng đã đóng cửa van chiều 28-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sau khoảng 30 phút mưa, đường Trần Xuân Soạn không ngập nước - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Mực nước kênh Tẻ (bên trong phạm vi bảo vệ dự án ngăn triều 10.000 tỉ) cạnh đường Trần Xuân Soạn không dâng cao - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Mưa to trên đường Mai Chí Thọ - Ảnh: VIỄN SỰ