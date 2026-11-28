Trong ngày 27 và 28-11, người dân được tham quan các cống thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong 2 ngày 27 và 28-11, Tập đoàn Trung Nam tổ chức cho người dân TP.HCM tham quan dự án ngăn triều 10.000 tỉ, qua đó tìm hiểu quy mô, chức năng cũng như cách thức vận hành của công trình.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng 28-11, rất đông người dân có mặt từ sớm chờ được vào tham quan cống ngăn triều Bến Nghé.

Tại đây, khách tham quan được hướng dẫn tìm hiểu hệ thống cửa van chìm, đi xuyên qua lối đi nội bộ dưới lòng kênh Bến Nghé phục vụ công tác vận hành và bảo trì công trình.

Cống Bến Nghé ở vị trí tọa lạc trong lõi trung tâm TP.HCM, được thiết kế theo hướng hài hòa cảnh quan, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến không gian kiến trúc như cầu Mống và các công trình khác trong khu vực.

Tham quan công trình, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bày tỏ sự vui mừng khi công trình đã được vận hành và bước đầu mang lại hiệu quả. Chị Hạnh hy vọng công trình sẽ vận hành ổn định giúp giảm ngập cho người dân thành phố.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bày tỏ sự vui mừng khi công trình đã được vận hành thử nghiệm hiệu quả - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Còn tại cống ngăn triều Mương Chuối (xã Nhà Bè, TP.HCM) chiều 27-11, người dân được hướng dẫn tham quan nhiều hạng mục, từ nhà quản lý trung tâm đến khu vực lắp đặt các cửa van ngăn triều.

Bắt đầu chuyến tham quan, người dân được xem phim giới thiệu tổng quan về dự án, từ quy mô xây dựng, chức năng của từng hạng mục đến vai trò của công trình trong việc kiểm soát triều cường, giảm ngập cho thành phố.

Tiếp đó, thông qua hệ thống sa bàn tại phòng trưng bày, khách tham quan có cái nhìn trực quan hơn về vị trí, quy mô cũng như sự kết nối giữa các cống ngăn triều trong toàn dự án.

Một trong những điểm nhấn của chuyến tham quan là phòng điều hành trung tâm SCADA - nơi được ví như "bộ não" của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng.

Người dân được trực tiếp theo dõi các kỹ sư thao tác trên hệ thống điều khiển, giám sát mực nước, trạng thái cửa van và các thông số kỹ thuật phục vụ công tác vận hành công trình.

Sau khi tham quan một vòng công trình, anh Nguyễn Tiến Quỳnh (sống trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận) tỏ ra đặc biệt ấn tượng với phòng điều khiển trung tâm của dự án.

Theo anh Quỳnh, sau khi xem phim giới thiệu tổng quan dự án, khách tham quan được hướng dẫn đến phòng điều khiển trung tâm với hệ thống màn hình lớn, hiển thị nhiều thông số kỹ thuật.

Tiếp đó, anh được tìm hiểu nguyên lý vận hành các cống ngăn triều qua hệ thống sa bàn trước khi ra tận công trình xem thực tế.

"Trước giờ tôi chưa có cơ hội tham quan một hệ thống quản lý tập trung như thế này, nhìn phòng điều khiển hiện đại như trong phim. Cơ sở vật chất rất hiện đại", anh Quỳnh nói.

Tuy nhiên, điều khiến anh Quỳnh vui mừng nhất là những thay đổi trên nhiều tuyến đường nay không còn ngập nước như trước khi các cống ngăn triều vận hành.

“Trước đây, mỗi đợt triều cường đường Bùi Văn Ba đều ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua nghe nói triều cường lên cao nhưng đường vẫn khô ráo, cư dân chúng tôi đi lại thuận tiện hơn hẳn, mừng lắm.

Do đó, tôi muốn đến trực tiếp xem tận mắt công trình chống ngập của thành phố đang vận hành như thế nào”, anh Quỳnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Quỳnh nhận quà sau khi tham quan cống Mương Chuối - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo kế hoạch, trong hai ngày 27 và 28-11, nhà đầu tư dự án tổ chức cho khoảng 1.000 người tham quan tại ba cống ngăn triều gồm Tân Thuận, Bến Nghé và Mương Chuối. Tuy nhiên, đại diện nhà đầu tư cho biết chương trình sẽ kéo dài đến ngày mai 29-11, đơn vị sẽ tiếp tục phục vụ người dân do lượng khách đăng ký và tham quan đông. Trước đó, ngày 25-11, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng lần đầu vận hành liên hoàn. Nhiều tuyến đường ở khu Nam TP.HCM vốn thường xuyên ngập khi triều cường dâng cao đã không còn ngập trong đợt triều này.

Hình ảnh người dân tham quan cống ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM:

Rất đông người dân đến tham quan quá trình vận hành cống Bến Nghé - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khách tham quan đang ở lối đi nội bộ dưới lòng kênh Bến Nghé, phục vụ công tác vận hành và bảo trì công trình cống Bến Nghé - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khách tham quan làm thủ tục check-in tại cống ngăn triều Mương Chuối - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cùng chụp ảnh kỷ niệm trước khi bắt đầu tham quan cống Mương Chuối. Đây là cống ngăn triều có quy mô lớn nhất trong toàn dự án - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khách tham quan được giới thiệu về toàn bộ dự án bằng sa bàn - Ảnh: CAM LY

Khách tham quan được trực tiếp ra khu vực cửa van để tận mắt chứng kiến quy mô thực tế, cách thức vận hành của dự án - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chị Nguyễn Thị Huệ check-in tại cống ngăn triều Mương Chuối. "Những ngày gần đây, nhiều tuyến đường khu Nam thành phố không còn ngập do triều cường nên tôi cũng muốn đến dự án để tìm hiểu cách thức vận hành", chị Huệ nói - Ảnh: CAM LY

Người dân được tham quan khu vực điều hành SCADA ở cống Mương Chuối - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong hai ngày 27 và 28-11, nhà đầu tư dự án tổ chức cho khoảng 1.000 người tham quan tại ba cống ngăn triều gồm Tân Thuận, Bến Nghé và Mương Chuối - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong ngày 27-11, đơn vị vận hành cũng chủ động đóng các cửa van nhằm ứng phó với đợt triều cường kết hợp mưa - Ảnh: CAM LY