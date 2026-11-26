Đường Trần Xuân Soạn thường xuyên ngập do triều cường, nay hoàn toàn khô ráo khi cống ngăn triều được vận hành thử nghiệm vào cuối tháng 11-2026 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong đợt triều cường cuối tháng 11, nhiều tuyến đường vốn là điểm ngập quen thuộc ở khu vực phía nam TP.HCM đã ghi nhận những chuyển biến tích cực khi hệ thống cống ngăn triều được đưa vào vận hành thử nghiệm.

Từ ngày 23 đến 26-11, dù mực nước triều bên ngoài các cống dâng cao, nhiều tuyến đường vốn ngập sâu vẫn khô ráo, việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của người dân thuận lợi hơn.

Tại đường Trần Xuân Soạn, giao lộ Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ hay giao lộ Phạm Hữu Lầu - đường 15B..., sự thay đổi được thể hiện rõ nét qua những hình ảnh trước và sau khi các cống ngăn triều vận hành thử nghiệm.

Thay cho cảnh người dân bì bõm lội nước, xe cộ chật vật qua những đoạn đường ngập sâu trong các đợt triều cường trước đây là hình ảnh đường sá khô ráo, dòng xe qua lại thuận lợi.

Sinh sống tại phường Bình Đông nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Sáu (70 tuổi) bày tỏ trước đây mỗi khi triều cường dâng cao, nước tràn vào ngập lênh láng ngoài sân lẫn trong nhà. Tuy nhiên, người dân vẫn luôn kiên nhẫn mong mỏi công trình sớm hoàn thiện để ổn định cuộc sống.

"Từ khi có dự án ngăn triều và làm đường đi, tình trạng ngập úng đã bớt, bà con vô cùng phấn khởi. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo thành phố, nhà đầu tư cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã nỗ lực làm việc ngày đêm để mang lại diện mạo khang trang và sự an tâm cho bà con”, ông Sáu nói.

Được khởi công từ năm 2016, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng là một trong những công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ngập do triều tại TP.HCM.

Ngày 25-11, hệ thống cống ngăn triều được vận hành liên hoàn để kiểm chứng khả năng kiểm soát ngập trong đợt triều cường ở mức cao 1,7m.

Theo nhiều người dân, những tuyến đường khô ráo ngay trong những ngày triều cường dâng cao là tín hiệu đáng mừng, mở ra kỳ vọng cải thiện chất lượng sống tại những khu vực nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi ngập do triều.

Hình ảnh nhiều tuyến đường TP.HCM "thoát ngập" khi dự án cống ngăn triều vận hành:

Trong đợt triều cường cuối tháng 11, tuyến đường Trần Xuân Soạn (đoạn dưới chân cầu Tân Thuận 1, "rốn ngập" nhiều năm) đã hoàn toàn khô ráo, người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng - Ảnh: TRÍ ĐỨC - CHÂU TUẤN

Cống Tân Thuận đã đóng các cửa van, ngăn nước triều tràn vào gây ngập đường Trần Xuân Soạn và nhiều tuyến đường khu vực quận 7, 4 cũ - Ảnh: THUẬN VĂN

Bên trái là hình ảnh đường Phạm Hữu Lầu (quận 7 cũ) trong đợt triều cường chiều 25-11 khi các cống ngăn triều vận hành thử nghiệm, so sánh với hình ảnh chụp vào thời điểm triều cường ngày 11-10 - Ảnh: TRÚC LINH

Khu vực Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ cũng không còn bị ảnh hưởng bởi triều cường. Ghi nhận chiều 25-11, mặt đường hoàn toàn thông thoáng, hình ảnh xe cộ nối nhau chạy giữa dòng nước ngập úng không còn xuất hiện - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Nhiều tiểu thương bày tỏ sự vui mừng vì các tuyến đường giảm ngập, việc buôn bán thuận lợi hơn trước - Ảnh: TRÍ ĐỨC - CHÂU TUẤN

Đường Đào Sư Tích (xã Nhà Bè) cũng đã thoát ngập khi các cống ngăn triều vận hành liên hoàn ngày 25-11, trùng thời điểm triều cường đạt đỉnh - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phạm vi bảo vệ của quy hoạch thủy lợi TP.HCM và dự án ngăn triều 10.000 tỉ - Đồ họa: NGỌC THÀNH