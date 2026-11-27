Công nghệ 5G có thể làm sai lệch dự báo thời tiết - Ảnh: NEWS@THEU

Đây là cảnh báo từ nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Mỹ, do tác giả chính Behzad Golparvar thuộc Đại học Rutgers (Mỹ) dẫn đầu, công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters.

Vấn đề nằm ở sự gần nhau giữa các dải tần vô tuyến, theo trang phys.org ngày 26-11.

Vệ tinh khí tượng sử dụng sóng vi ba ở tần số 23,8 GHz để đo lượng hơi nước trong tầng khí quyển thấp. Trong khi đó, băng tần n258 dành cho mạng 5G hoạt động trong khoảng 24,25 - 27,5 GHz, chỉ cách tần số đo đạc của vệ tinh một khoảng nhỏ.

Khi triển khai mạng 5G với mật độ dày đặc, đặc biệt tại các đô thị lớn, nhiều trạm phát sóng có thể cộng dồn năng lượng rò rỉ sang dải tần mà vệ tinh sử dụng.

Hiện tượng này làm tăng nhiệt độ sáng - phép tính ước tính nhiệt độ dựa trên tần số của ánh sáng - mà vệ tinh ghi nhận, khiến dữ liệu về hơi nước trong khí quyển bị sai lệch.

Đây là thông số quan trọng được sử dụng để khởi tạo các mô hình dự báo thời tiết.

Để đánh giá nguy cơ, nhóm nghiên cứu xây dựng các kịch bản phát triển mạng 5G tại Mỹ vào các năm 2025, 2030 và 2040, dựa trên mật độ dân số đô thị, hiệu suất mạng và mức độ rò rỉ tín hiệu từ các trạm phát.

Sau đó, các nhà khoa học tích hợp mô hình nhiễu sóng vô tuyến vào hệ thống dự báo UFS-JEDI, kết hợp Hệ thống Dự báo thống nhất (UFS) của Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) với công cụ đồng hóa dữ liệu JEDI.

Nhóm sử dụng dữ liệu vệ tinh thực tế, bổ sung các mức nhiễu 5G mô phỏng và chạy thử nghiệm dự báo trong 12 giờ đối với tàn dư ngoại nhiệt đới của bão Ida hồi tháng 9-2021.

Kết quả được so sánh với mô hình không có nhiễu để xác định mức độ ảnh hưởng của tín hiệu 5G.

Nghiên cứu cho thấy nguy cơ nhiễu sóng không chỉ dừng ở việc làm sai lệch phép đo vệ tinh mà còn có thể lan sang các bước xử lý dữ liệu và dự báo tiếp theo.

Điều này đặc biệt đáng quan tâm đối với những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, khi sai số nhỏ trong dữ liệu đầu vào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả dự báo.

Các nhà khoa học cho rằng cần tính đến nguy cơ nhiễu tần số ngay trong quá trình quy hoạch mạng 5G, đồng thời cải thiện khả năng lọc nhiễu và xử lý dữ liệu vệ tinh để bảo vệ độ tin cậy của hệ thống dự báo thời tiết.