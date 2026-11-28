Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mây dông đang dần bao trùm khu vực TP.HCM gây mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to - Ảnh chụp ra đa

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mây dông đang dần bao trùm khu vực TP.HCM gây mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trên ảnh radar cho thấy mây dông đang đang phát triển dần trên khu vực phía Bắc TP (Bình Dương cũ), Hóc Môn, Cũ Chi cũ và khu vực trung tâm gây mưa rào và dông. Ngoài ra, những vùng mây dông từ phía Đồng Nai có khả năng di chuyển theo hướng từ Đông sang Tây về phía khu vực TP.HCM.

Vì vậy, trong 2h tới, mưa xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Bắc TP (Bình Dương cũ), Hóc Môn, Cũ Chi cũ, khu vực trung tâm, có nơi mưa vừa, mưa to.

Khu vực phía Nam TP như Cần Giờ cũ, Vũng Tàu cũ khả năng chỉ có mưa rào và dông vài nơi.

Lúc 15h50 chiều 28-11, mưa đã xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trước đó theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hình thế gây mưa dông là rãnh áp thấp cộng với nhiễu động trong đới gió đông trên cao ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TP.HCM.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển có thể gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu vực thuộc các phường Long Bình (Công viên Grand Park), Cát Lái (Trường THCS Cát Lái), Bình Trưng (Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Lập), Phước Long (Khu dân cư Nam Long), Đông Hòa (Chùa Thiên Quang) và các xã Bình Khánh (Ấp Bình Lợi, Ấp Bình An), An Thới Đông (Ấp An Nghĩa, Tam Thôn Hiệp), Phú Hòa Đông (Ấp 2A), Bình Mỹ (Ấp 1A), Đông Thạnh (Ấp Nam Thới), Hiệp Phước, Thường Tân (Ấp 4, Ấp Cây Dâu), Dầu Tiếng (Khu phố 4B).

Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.