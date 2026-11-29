Hôm nay 29-11, thời tiết cả nước chủ đạo là mưa - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 29-11, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng rét. Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ từ 16-19 độ C.

Về diễn biến thời tiết, Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vài nơi; riêng phía nam có nơi mưa to. Phía bắc sáng và đêm trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và phía đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối mưa rào, có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều qua đến hôm nay và sáng mai 30-11, khu vực TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to với lượng mưa 150-350mm, có nơi trên 450mm.

Khu vực TP Huế và Khánh Hòa mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều qua đến hôm nay, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 120mm/3h.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 29-11:

TP Hà Nội ít mây, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-16 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-18 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế phía bắc ngày nắng, phía nam mưa rào, mưa to đến rất to và dông. Phía bắc đêm và sáng trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 29-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH