"‘Dzọt lẹ’ là cách nói địa phương của người miền Tây. Mình nghĩ chọn tên này sẽ tạo sự mới lạ, chưa kể ‘dzọt’ còn là cách nói trại của 'giọt' cà phê", chị Yên giải thích về xe cà phê của mình - Ảnh: VỈNH DỲ

Có người ngồi lại trò chuyện, ngắm phố phường, cũng có người tranh thủ ghé mua một ly rồi lại phóng ra đường cho kịp giờ đi học, đi làm.

Những xe cà phê vẫn sống cùng nhịp phố

6h mỗi sáng, ông Tư "Gáo" lại đẩy chiếc xe đạp cà phê ra bán đối diện hẻm 264 Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM). Chiếc xe Martin ấy đã theo ông nhiều năm, trở thành quầy pha chế quen thuộc của những người dân trong khu vực.

Chiếc xe được tận dụng làm quầy pha chế với vài ly cà phê, thùng đá, sữa đặc, ống hút và túi đựng được sắp xếp gọn gàng. Không bảng hiệu lớn, không bàn ghế cầu kỳ, ông Tư vẫn có những vị khách quen ghé mỗi sáng.

"Nhà tôi cũng ở trong khu phố này. Ở nhà buồn tay buồn chân nên ra bán cà phê gặp người này người kia cho vui", ông Tư nói.

Thực đơn của ông chỉ có cà phê đen và cà phê sữa đặc. Mỗi ngày ông bán chừng 30 ly, chủ yếu phục vụ khách quen. Có người ghé mua rồi đi làm, có người đứng lại trò chuyện vài câu trước khi tiếp tục công việc.

Trong khi đó, những xe cà phê mới lại tìm cách làm khác để tiếp cận khách hàng trẻ.

Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, xe cà phê "Dzọt lẹ" của chị Yên được thiết kế như một quầy pha chế thu nhỏ. Bên cạnh các món quen thuộc, xe còn có cà phê pha với sữa yến mạch dành cho những khách hàng muốn thử hương vị khác với cà phê sữa truyền thống.

Gian pha chế giản dị của ông Tư gồm vài ly cà phê rót sẵn, một thùng đá, túi đựng, ống hút và hộp sữa đặc được treo gọn gàng trên chiếc xe đạp nhỏ - Ảnh: VỈNH DỲ

Người trẻ chọn cà phê theo nhịp sống

Anh Tôn Thanh Duy (23 tuổi, tỉnh An Giang) khoe uống cà phê khoảng 6-7 lần mỗi tuần. Anh thường chọn quán vỉa hè hoặc mua mang đi, tùy lịch trình trong ngày.

Theo Duy, cà phê vỉa hè hấp dẫn bởi giá hợp lý, không gian mở và cảm giác thoải mái khi ngồi giữa phố. So với những quán có không gian kín, anh có thể trò chuyện với bạn bè tự nhiên hơn, đồng thời quan sát nhịp sống xung quanh.

"Vỉa hè xe cộ qua lại, người uống cà phê có thể vừa nhâm nhi vừa ngắm phố phường. Sự ồn ào, náo nhiệt là điểm khác nhất so với những quán cà phê hiện đại với không gian yên tĩnh, máy lạnh", Duy nói.

Anh cũng cho rằng cà phê bệt, xe cà phê lưu động đang tạo sức hút mới với người trẻ nhờ thiết kế bắt mắt, dễ chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Một số mô hình không còn giữ hoàn toàn hình ảnh của quán cóc truyền thống mà kết hợp thêm cách trang trí, nhận diện và thức uống mới.

Mức giá dễ tiếp cận cũng là lý do nhiều bạn trẻ chọn lựa. Với những quán không gian kín, máy lạnh, một ly nước khoảng 60.000 - 70.000 đồng cũng là khoản không nhỏ nếu uống thường xuyên. Trong khi cà phê vỉa hè phù hợp hơn với những lần gặp gỡ ngắn hoặc nhu cầu uống cà phê hằng ngày.

Gian pha chế nằm gọn trên chiếc xe đạp với đầy đủ các vật dụng và nguyên liệu pha chế hiện đại. Nắm bắt "trend" cà phê sữa hạt đang "hot" trên mạng xã hội, chị Yên đã quyết định kinh doanh cà phê pha với sữa yến mạch thay vì sữa đặc - Ảnh: VỈNH DỲ

Trong khi chị Lương Thị Ngọc Huyền (30 tuổi, TP Đồng Nai) nói chị thường mua cà phê mang đi vào buổi sáng, khoảng 4-5 lần mỗi tuần.

Vì mua mang đi nên chị không quan tâm quán có không gian đẹp hay không, chỉ cần dễ ghé, dễ mua, đồ uống hợp khẩu vị mới là điều níu chân chị quay lại.

"Quan trọng nhất là sự tiện lợi và nhanh chóng. Trên đường đi làm ghé mua một ly rồi đi tiếp cũng thành một thói quen", chị Huyền cười.

Chẳng có không gian gì song những quán cà phê vỉa hè vẫn đón nhiều khách trẻ mỗi ngày - Ảnh: VỈNH DỲ

Các mô hình cà phê quy mô nhỏ như xe đẩy, ki-ốt hay take away ngày càng phát triển nhờ chi phí vận hành thấp và tính tiện lợi. Theo iPOS.vn, 57,3% doanh nghiệp F&B cho biết đã điều chỉnh chiến lược theo hướng tối ưu kênh bán mang đi và giao hàng trực tuyến. Khảo sát của Q&Me cũng cho thấy hình thức uống tại quán chiếm khoảng 54-58%, mua mang đi chiếm 26-29% và đặt qua ứng dụng chiếm 15-18%. Trong đó, cà phê sữa là thức uống được ưa chuộng nhất khi mua mang đi (63-67%), tiếp theo là bạc xỉu (38%), cà phê đen đá (29%) và các dòng khác như cà phê muối, cà phê kem trứng (24-31%).