Cà phê trước giờ ngủ trưa - Tỉnh táo bất ngờ khi áp dụng đúng quy tắc này - Ảnh minh họa

Sau bữa trưa, cơn buồn ngủ kéo đến, nhịp làm việc ở văn phòng chậm hẳn lại. Người ta thường chọn một trong hai cách: ngủ một giấc dài rồi dậy uể oải, hoặc uống ly cà phê đá để gượng tỉnh.

Nhiều người làm việc trí óc đang thử cách thứ ba, nghe khá ngược đời: uống cà phê rồi chợp mắt ngay. Cách này được gọi là "coffee nap", tức giấc ngủ ngắn cùng cà phê. Thay vì xem cà phê và giấc ngủ là hai thứ loại trừ nhau, phương pháp này đặt chúng cạnh nhau, tính đến từng phút.

Cuộc chạy đua 20 phút của caffeine

Cơ chế của giấc ngủ cà phê thực chất là một cuộc tính toán sinh học chính xác dựa trên tốc độ hấp thụ của cơ thể. Suốt buổi sáng làm việc căng thẳng, não bộ liên tục sản sinh và tích tụ một hợp chất gây buồn ngủ tên là adenosine.

Khi nồng độ chất này bám dày đặc lên các thụ thể thần kinh, mí mắt bắt đầu nặng trĩu và sự tập trung suy giảm rõ rệt. Trong khi đó, caffeine sau khi đi vào dạ dày không lập tức phát huy tác dụng mà cần khoảng 20 phút để ngấm qua ruột non, vào máu rồi mới di chuyển lên não.

Khoảng thời gian 20 phút đó chính là "cửa sổ vàng" để giấc ngủ ngắn phát huy tác dụng kép. Nếu bạn tranh thủ chợp mắt ngay sau khi uống cà phê, cơ thể sẽ tự động dọn sạch phần lớn lượng Adenosine đang chiếm chỗ trong não bộ.

Đúng lúc đồng hồ báo thức reo lên sau 15 đến 20 phút, caffeine vừa kịp đặt chân tới đích, nhẹ nhàng lấp đầy những thụ thể vừa được giải phóng và chặn đứng cơn buồn ngủ quay trở lại.

Khoảng thời gian 20 phút đó chính là "cửa sổ vàng" để giấc ngủ ngắn phát huy tác dụng kép - Ảnh minh họa

Hiệu quả của phương pháp này đã được kiểm chứng qua nhiều công trình khoa học uy tín trên thế giới. Từ năm 1997, nhóm nghiên cứu của GS. Jim Horne và Louise Reyner tại Đại học Loughborough (Anh), công bố trên tạp chí Psychophysiology, đã thử nghiệm cho các tài xế lái xe mô phỏng nạp 200 mg caffeine ngay trước khi chợp mắt 15 phút.

Kết quả cho thấy nhóm này giảm thiểu lỗi sai đáng kể, vượt trội hơn hẳn nhóm chỉ ngủ trưa hoặc chỉ uống cà phê.

Tương tự, nghiên cứu năm 2003 của tác giả Mitsuo Hayashi và các cộng sự tại Đại học Hiroshima (Nhật Bản), đăng trên tạp chí Clinical Neurophysiology, cũng khẳng định liều lượng 200 mg caffeine kết hợp với giấc ngủ ngắn 20 phút giúp cải thiện rõ rệt trí nhớ ngắn hạn lẫn độ nhạy bén vào buổi chiều.

Vì sao một ngụm Robusta đậm lại hợp với giấc ngủ ngắn?

Theo các phân tích hóa thực vật và dữ liệu từ Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA), hạt Arabica thường chỉ chứa khoảng 1,2 đến 1,5% caffeine, trong khi hạt Robusta sở hữu hàm lượng caffeine cao gần gấp đôi, dao động từ 2,2 đến 2,7%.

Sự chênh lệch này giải thích vì sao một ngụm nhỏ Robusta đậm vị lại vừa vặn cho giấc ngủ trưa ngắn. Để chạm tới ngưỡng 150 đến 200 mg caffeine như trong các nghiên cứu của Đại học Loughborough hay Đại học Hiroshima, người uống Arabica thường phải tiêu thụ một cốc cà phê lớn từ 240 đến 300 ml.

Việc nạp lượng chất lỏng lớn ngay sau bữa trưa dễ gây đầy bụng, nặng nề và buộc bạn phải mất nhiều thời gian nhâm nhi hơn.

Chỉ cần nửa ly cà phê Robusta sẽ giúp bạn giữ sự tỉnh táo sau 15 phút chợp mắt - Ảnh: SƠN TÙNG

Ngược lại, nhờ mật độ hoạt chất dày đặc của Robusta, chỉ cần khoảng nửa ly cà phê đen đá pha phin hoặc một shot Espresso Robusta pha nhanh khoảng 30 đến 50 ml đã đủ cung cấp từ 100 đến 150 mg caffeine.

Nếu uống nguyên một ly phin Robusta đậm đặc rồi đi ngủ, người nhạy cảm rất dễ bị tim đập nhanh, chưa kịp chợp mắt đã thấy bồn chồn.

Việc uống cà phê Robusta đậm đặc trước khi ngủ dễ dẫn đến tim đập nhanh, bồn chồn - Ảnh: AFP

Theo đánh giá của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA), mức nạp đơn lẻ từ 75 đến 200 mg caffeine là ngưỡng tối ưu giúp tăng cường sự tỉnh táo và khả năng tập trung mà không gây quá tải cho hệ thần kinh. Bạn chỉ mất một đến hai phút để uống gọn, dạ dày vẫn nhẹ tênh để dễ dàng ngả lưng.

Cảm giác vị đắng trầm, đậm đà của Robusta vừa đánh thức khoang miệng đã vội chợp mắt nghỉ trưa tạo nên một sự đối lập thú vị, nhưng lại mang đến sự tỉnh táo bất ngờ khi thức dậy vào đầu giờ chiều.

Chị B.N.Minh Tuyền, 22 tuổi, nhân viên truyền thông tại phường Gò Vấp, TP.HCM, chia sẻ rằng trước đây mỗi lần ngủ trưa 30-40 phút dậy thường bị nặng đầu, mất cả tiếng mới tỉnh hẳn. Từ khi thử uống khoảng nửa ly cà phê sữa đá Robusta rồi hẹn báo thức chợp mắt 15 phút, chị cảm thấy đầu óc tỉnh táo để làm việc lúc 13 giờ 30 mà không cần uống thêm ly thứ hai vào buổi chiều.

Đúng giờ, đúng liều để không mất ngủ đêm

Coffee nap hiệu quả nhưng cần kỷ luật về liều lượng và thời điểm.

Trong cuốn Why We Sleep, giáo sư thần kinh học Matthew Walker (Đại học California, Berkeley) cho biết thời gian bán thải trung bình của caffeine trong cơ thể là 5-7 tiếng. Nghĩa là uống cà phê lúc 15h, đến 22h vẫn còn khoảng một nửa lượng caffeine trong máu, có thể ảnh hưởng giấc ngủ sâu. Vì vậy, nên áp dụng phương pháp này trước 14h.

Thời gian chợp mắt cũng quan trọng. Nên đặt báo thức khoảng 20 phút, tính cả vài phút đầu để cơ thể thả lỏng. Ngủ quá 30 phút, não dễ rơi vào giấc ngủ sâu. Khi đó, người dậy dễ bị "quán tính giấc ngủ", càng thêm đờ đẫn dù caffeine đã bắt đầu có tác dụng.

Về ngưỡng an toàn, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh không nạp quá 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 2-3 ly cà phê phin vừa phải, tùy độ đậm. Nếu buổi sáng đã uống một ly Robusta đậm, nên giảm lượng cà phê buổi trưa.

Dù khả năng dung nạp của mỗi người khác nhau, vẫn có giới hạn về lượng caffeine mà mọi người có thể hấp thụ trong cơ thể - Ảnh: HEALTHLINE

ThS.BS Trần Quốc Huy, Giám đốc Bệnh viện Tiền lâm sàng và Huấn luyện kỹ năng y khoa, Trường đại học Nam Cần Thơ, cho rằng phương pháp này có cơ sở sinh học rõ ràng.

"Tôi hay ví adenosine như chiếc chìa khóa mở cánh cửa giấc ngủ. Caffeine bịt ổ khóa lại nên não thấy tỉnh, nhưng chìa khóa vẫn còn đó, cơ thể vẫn mệt. Khi chợp mắt không quá 20 phút, não kịp giảm bớt cơn buồn ngủ tích tụ mà chưa rơi vào giấc ngủ sâu. Thức dậy đúng lúc caffeine phát huy tác dụng sẽ tỉnh táo hơn và không bị nặng đầu", bác sĩ Huy giải thích.

Tuy vậy, ông khuyên không nên thần thánh hóa mẹo này. "Nếu muốn thử, bạn chỉ nên uống nhanh khoảng nửa ly chứ không uống cả ly đậm, đặt báo thức nằm tối đa 20 phút, ngay cả khi chỉ thiu thiu chưa ngủ hẳn vẫn có ích, và nên thực hiện trước khung 14-15h để không ảnh hưởng giấc ngủ đêm", ông nói.

Theo bác sĩ Huy, người tăng huyết áp nặng chưa kiểm soát, rối loạn nhịp tim, hay lo âu, hoảng sợ hoặc đau dạ dày cần thận trọng, giảm liều và không uống cà phê lúc bụng đói. Phụ nữ mang thai cũng nên hạn chế. Trẻ em và thanh thiếu niên nên tránh cà phê.

"Coffee nap chỉ là giải pháp tình thế giúp vượt qua cơn buồn ngủ buổi chiều. Nếu thường xuyên phải dùng đến nó, bạn cần xem lại chất lượng giấc ngủ đêm của mình", ông lưu ý.

Coffee nap không thay thế được giấc ngủ đêm trọn vẹn 7-8 tiếng. Nhưng nếu hiểu đúng, đây là cách tận dụng khoảng nghỉ trưa thông minh, nơi vị đắng quen thuộc của Robusta được dùng đúng chỗ để đánh thức sự tập trung cho buổi chiều làm việc.