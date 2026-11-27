Rệp sáp và nấm muội đen tấn công quả cà phê - Ảnh: SƠN TRANG

Những ngày này, đi dọc các thủ phủ cà phê Tây Nguyên, câu chuyện rôm rả nhất bên chén trà của bà con nông dân không chỉ là giá cả thị trường, mà là nỗi lo giữ rẫy trước thời tiết khắc nghiệt.

Giai đoạn trước thu hoạch được xem là "thời điểm vàng" quyết định thắng bại của cả niên vụ: cây phải dồn toàn lực tích lũy chất khô để nuôi nhân chắc, nặng, đồng thời nuôi dưỡng dàn cành dự trữ cho mùa vụ năm sau.

Thế nhưng, nắng nóng gay gắt và thiếu nước cục bộ lại vô tình tạo ra "môi trường lý tưởng" để hàng loạt sâu bệnh hại bùng phát, đe dọa trực tiếp đến túi tiền của người trồng cà phê.

Những "sát thủ" rình rập mùa khô

Nắng hạn cực đoan dưới tác động của El Nino đang đẩy những rẫy cà phê Tây Nguyên vào giai đoạn "nhạy cảm" nhất năm. Giữa vòng vây của rệp sáp, mọt đục quả và nỗi lo suy kiệt dưỡng chất, bài toán sống còn đặt ra cho nhà nông là làm sao vừa "dọn sạch" mầm bệnh, vừa bồi bổ đúng cách để cây đủ sức nuôi hạt chắc nhân.

PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tây Nguyên - chia sẻ với bà con nông hộ về cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Robusta - Ảnh: SƠN TRANG

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tây Nguyên, trong điều kiện khô hạn, rệp sáp chính là "kẻ thù" nguy hiểm và phổ biến bậc nhất trên cây cà phê Robusta.

"Bà con lên thăm rẫy, nếu thấy cây có dấu hiệu vàng lá, xuất hiện các mảng trắng dày đặc như sáp bám chặt vào quả non, cành, chồi thì đích thị là rệp sáp. Chúng chích hút nhựa khiến cây suy kiệt, rụng trái hàng loạt, làm sụt giảm năng suất nghiêm trọng", ông Nam cảnh báo.

Đáng ngại hơn, ở dưới mặt đất, rệp hại rễ thường "bắt tay" với nấm bệnh gây thối rễ, làm cây chết dần chết mòn. Cùng "họ" ẩn nấp âm thầm dưới lòng đất còn có tuyến trùng rễ - tác nhân phá hủy bộ rễ, làm đứt gãy quá trình trao đổi chất của cây.

Hiện tượng khô quả trên cây cà phê Robusta - Ảnh: SƠN TRANG

Bên cạnh đó, trước mùa thu hoạch cũng là lúc mọt đục quả hoành hành mạnh, đục thẳng vào cuống khiến trái rụng, nhân rỗng. Với các vườn trồng giống Robusta mới năng suất cao như TR1, TR5, Xanh Lùn…, bà con còn phải dè chừng bệnh khô cành, khô quả, nấm hồng - những "căn bệnh" có thể xóa sổ cả chùm quả hiện tại lẫn dàn cành dự trữ của năm sau.

Bỏ thói quen "hễ thấy sâu là xịt thuốc"

Đứng trước áp lực sâu bệnh, nhiều nông hộ thường chọn cách giải quyết nhanh gọn là phun thuốc hóa học liên tục. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, quản lý dịch hại tổng hợp không đồng nghĩa với việc lạm dụng hóa chất. Nhà nông hoàn toàn có thể cắt đứt nguồn lây lan bằng các biện pháp canh tác ngay tại vườn.

"Đi thăm rẫy mà thấy cành bị mọt đục, khô quả hay nhiễm nấm hồng, bà con bắt buộc phải cắt bỏ, thu gom ra khỏi vườn rồi đốt tiêu hủy. Giữ lại cành bệnh là giữ lại ổ dịch, có xịt thuốc hoài cũng không hết được. Ngược lại, những cành lá khỏe mạnh cắt tỉa để tạo tán thì nên đem chôn vùi làm mùn hữu cơ cho đất" - PGS.TS Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Với "kẻ thù" cứng đầu như rệp sáp, việc phun thuốc phải canh đúng thời điểm vàng. Do loài này có lớp sáp bảo vệ dày bên ngoài, nếu để sáp bọc kín chùm quả thì thuốc không thể thấm vào. Thời điểm diệt trừ hiệu quả nhất rơi vào khoảng tháng 11 - 12, hoặc giai đoạn cây phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả non.

Kỹ thuật cũng quyết định một nửa thành công: bà con cần tưới ẩm gốc, dùng vòi xịt nước áp lực mạnh để rửa trôi lớp sáp trước khi phun thuốc đặc trị. "Làm đúng kỹ thuật thì chỉ cần phun một lần duy nhất là dứt điểm. Phun tràn lan vừa tốn kém tiền bạc, công sức, vừa để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hạt cà phê", ông Nam nhắn nhủ.

Kích hoạt "hệ miễn dịch" từ gốc rễ

Khi vườn đã sạch mầm bệnh, dinh dưỡng cân đối là nền tảng để cây tự tăng sức đề kháng. Giai đoạn này, cây phải làm hai việc cùng lúc: nuôi quả đạt chất lượng nhân và nuôi cành dự trữ cho vụ sau.

Ông Nguyễn Long Phúc, phòng martech, ban marketing Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, khuyến cáo nông dân tuân thủ nguyên tắc "bốn đúng": đúng loại phân, đúng liều lượng, đúng tỉ lệ và đúng phương pháp.

Ông Nguyễn Long Phúc, phòng martech, ban marketing, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, hướng dẫn bà con quy trình bón phân tại vườn cà phê - Ảnh: SƠN TRANG

Trong giai đoạn quả tích lũy chất khô, kali giữ vai trò chủ chốt, giúp hạt tích lũy tối đa dinh dưỡng, chắc và nặng ký. Các chất trung và vi lượng như canxi, magie, lưu huỳnh giúp hệ enzyme hoạt động mạnh, thúc đẩy quá trình tích lũy chất khô vào hạt và tăng sức đề kháng tự nhiên cho cây.

Theo ông Phúc, muốn cây khỏe thì trước hết đất phải khỏe. Phân hữu cơ giúp đất tơi xốp, giữ ẩm tốt, tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển để cây vượt qua mùa khô. Doanh nghiệp này đã xây dựng bộ giải pháp dinh dưỡng cho cây cà phê giai đoạn này, với các dòng NPK Cà Mau 20-10-10, 20-5-5 và 18-6-6.

Một khu vườn sạch bệnh cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý chính là "tấm khiên" bền vững nhất. Nó không chỉ giúp nông dân giữ được thành quả của vụ thu hoạch trước mắt, mà còn tạo đà cho năng suất những niên vụ tiếp theo.