Các chuyên mục, chức năng trong ứng dụng 2Nông hỗ trợ bà con canh tác - Ảnh: PVCFC

"Bác sĩ cây trồng" AI đạt độ chính xác trên 95%

Hệ thống AI của 2Nông đã có khả năng phát hiện 61 loài sâu bệnh và vấn đề dinh dưỡng trên 6 loại cây trồng như: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, lúa, chanh dây và cam. Ứng dụng còn giúp số hóa toàn bộ quy trình canh tác, đồng hành cùng nông dân nâng cao giá trị nông sản nói chung và hạt cà phê Robusta nói riêng.

Để phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bà con nông dân, 2Nông được thiết kế đơn giản, thao tác nhanh giúp tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Khi ra vườn, bà con mở trực tiếp ứng dụng 2Nông, chụp hình ảnh lá, thân, quả… có dấu hiệu bất thường và nhận kết quả chẩn đoán ngay lập tức.

Đối với những rẫy vườn không có sóng điện thoại, bà con chụp hình lại, khi về nhà có kết nối Internet thì tải ảnh lên để hệ thống phân tích. Sau khi nhận ảnh, AI sẽ đối chiếu hình ảnh thực tế của nhà vườn với hình ảnh chuẩn trong hệ thống.

Từ đó đưa ra nguyên nhân, triệu chứng bệnh phát tán hoặc mức độ thiếu hụt dinh dưỡng trên cây trồng hiện tại. Đồng thời, đề xuất biện pháp điều trị và biện pháp phòng ngừa sâu bệnh hại.

Cụ thể, với các vấn đề về dinh dưỡng, đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của Phân bón Cà Mau đã tổng hợp các bộ giải pháp dinh dưỡng cho tình trạng thiếu dinh dưỡng giúp cây cà phê phục hồi nhanh chóng. Đối với sâu bệnh hại, ứng dụng tham khảo khuyến cáo từ các viện, trường để đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều trị, bao gồm cả biện pháp vật lý, thuốc hóa học và thuốc vi sinh.

Từ hình ảnh lá vàng tại vườn, ứng dụng 2Nông chẩn đoán tình trạng thiếu dinh dưỡng trên cây cà phê - Ảnh: SƠN TRANG

Số hóa nhật ký canh tác, làm chủ thời tiết và bản đồ dinh dưỡng

Bên cạnh tính năng chẩn đoán bằng AI, 2Nông đóng vai trò như một cuốn sổ tay điện tử toàn diện, thay cho giấy viết tay để lưu lại toàn bộ hoạt động sản xuất.

Chức năng Quản lý canh tác cho phép nông dân theo dõi cùng lúc nhiều khu vực vườn, quản lý nhân công, đầu việc, vật tư, phân thuốc cũng như kế hoạch theo từng giai đoạn mùa vụ. Hệ thống lưu lại chi tiết thời gian gieo trồng, số lần bón phân, số lần phun thuốc. Đặc biệt, ứng dụng tự động tổng hợp báo cáo doanh thu và chi phí bỏ ra, giúp bà con dễ dàng so sánh, hạch toán và tối ưu hóa phương án đầu tư cho mùa vụ tiếp theo.

Cùng với đó, mục Quy trình kỹ thuật trên 2Nông tích hợp kho kiến thức chuẩn từ các viện, trường. Từ kỹ thuật bón phân, chăm sóc sau thu hoạch đến cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại đều được trình bày trực quan, giúp nông dân áp dụng đúng quy trình để nâng cao năng suất và chất lượng hạt cà phê.

Ngoài ra, app 2Nông có mục Thời tiết nông vụ, phát cảnh báo mưa trước 2 tiếng, giúp bà con chủ động sắp xếp thời điểm phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc phun phân bón lá, tránh tình trạng vừa phun xong gặp mưa gây rửa trôi, lãng phí chi phí.

Ông Nguyễn Long Phúc, Phòng Martech, Ban Marketing, PCVFC, hướng dẫn bà con tải và sử dụng app 2Nông - Ảnh: SƠN TRANG

Ứng dụng cung cấp thêm cho bà con Bản đồ canh tác, bao gồm bản đồ sâu bệnh và bản đồ dinh dưỡng. Nhìn vào đây, nông hộ có thể biết được vùng đất mình đang canh tác có mức độ hấp thụ phân bón. PCVFC cũng đưa ra khuyến cáo lượng phân bón phù hợp cho từng năng tại mục này, giúp nhà nông bón phân tiết kiệm và đạt hiệu quả tối ưu.

2Nông còn xây dựng một không gian giao lưu sôi nổi cho người làm nông. Hằng tuần và hằng tháng, ứng dụng thường xuyên tổ chức các mini game gắn liền với nhiệm vụ canh tác thực tế. Người làm vườn có thể lên diễn đàn để trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm đã rút tỉa từ quá trình trồng và chăm sóc, thu hoạch vườn cây của mình.

PVCFC cam kết ứng dụng 2Nông sẽ luôn được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bà con. Thông qua việc đưa công nghệ AI và dữ liệu số vào từng vườn cây, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng người nông dân, từng bước nâng tầm giá trị cây cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Robusta nói riêng trên hành trình sản xuất bền vững, minh bạch.

Hướng dẫn tải và đăng ký ứng dụng 2Nông cho bà con nông dân Để bà con nông dân ở mọi lứa tuổi đều có thể tiếp cận dễ dàng, quy trình tải và đăng ký tài khoản 2Nông được thiết kế rất đơn giản: Bước 1: Tải ứng dụng về điện thoại Bà con vào App Store (với điện thoại iPhone) hoặc CH Play (với điện thoại Android), gõ từ khóa "2 Nông" hoặc "Hai Nông". Khi thấy biểu tượng có tên "2Nông Trợ lý canh tác", bà con nhấn tải về máy. Bước 2: Đăng ký tài khoản Sau khi cài đặt xong, bà con mở ứng dụng và thực hiện đăng ký theo 3 bước đơn giản bằng một trong hai phương thức: Cách 1 - Dùng số điện thoại: Nhập số điện thoại cá nhân để hệ thống gửi mã xác thực OTP về tin nhắn. Sau khi nhập mã OTP, ứng dụng sẽ chuyển thẳng vào màn hình chính chứa thanh menu đầy đủ các chức năng. Cách 2 - Dùng tài khoản Zalo: Nhấn trực tiếp vào nút Zalo trên màn hình đăng nhập và xác nhận chia sẻ thông tin tài khoản để hoàn tất đăng ký nhanh chóng mà không cần nhớ mật khẩu.