Tuyển Việt Nam có cơ hội cọ xát thường xuyên với các đại gia hàng đầu châu Á - Ảnh: ANH KHOA

Những ngày qua, thông tin Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) cân nhắc mở rộng giải đấu sang Đông Nam Á - đặc biệt là Việt Nam đã thu hút sự chú ý của truyền thông nhiều nước châu Á.

Theo báo Bola (Indonesia), Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia là 4 quốc gia được nhắc đến trong số các ứng viên đăng cai giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 6-2027. Trong số này, truyền thông Indonesia đặc biệt nhận xét khả năng của Việt Nam là cao nhất vì mối liên hệ gần gũi với nhóm quốc gia Đông Á.

Không chỉ thay đổi địa điểm tổ chức, EAFF còn được cho là đang nghiên cứu phương án mở rộng thành phần tham dự, tạo điều kiện cho các đội tuyển Đông Nam Á tranh tài với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Đáng chú ý, thông tin này đang được truyền thông Đông Á quan tâm đặc biệt, với hàng loạt bài viết xuất hiện trong hai ngày qua.

Ngày 28-11, tờ Xports News (Hàn Quốc) nhận định sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia có thể làm thay đổi đáng kể diện mạo của giải đấu vốn xoay quanh Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tờ báo cũng phân tích những thách thức mà tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản có thể đối mặt, từ việc thích nghi với khí hậu nóng ẩm ở Đông Nam Á đến nguy cơ gia tăng số trận đấu nếu giải mở rộng quy mô.

Trong khi đó, tạp chí bóng đá theWORLD (Nhật Bản) cũng đề cập đến triển vọng mở rộng giải đấu. Thông tin này nhanh chóng được đăng tải trên cổng thông tin Livedoor, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, trang Hupu dẫn nguồn truyền thông Indonesia cho biết cả 4 quốc gia Đông Nam Á nói trên được cho là đã bày tỏ nguyện vọng đăng cai. Quá trình khảo sát địa điểm thi đấu có thể diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Một số CĐV Trung Quốc thậm chí đề xuất nâng số đội dự vòng chung kết lên 8, với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Khả năng thay đổi giải đấu còn xuất phát từ một nguyên nhân khách quan. Theo kế hoạch được EAFF thông qua vào năm 2024, Trung Quốc sẽ đăng cai kỳ giải tiếp theo vào tháng 1-2028.

Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định dời Asian Cup 2027 sang giai đoạn từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028 khiến lịch tổ chức 2 giải đấu bị trùng nhau. Do đó, EAFF đứng trước yêu cầu điều chỉnh lịch thi đấu.

Giải vô địch Đông Á ra đời năm 2003, thường được tổ chức 2 năm một lần, tương tự Giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup).

Vòng chung kết giải đấu dành cho nam thường có 4 đội tuyển tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là những gương mặt quen thuộc.

EAFF cũng từng có tiền lệ mời đội tuyển ngoài khu vực tham dự. Năm 2013, tuyển Úc được mời và vượt qua vòng loại để tranh chức vô địch cùng 3 đội bóng nói trên.

Nếu được tham dự thường xuyên, tuyển Việt Nam sẽ có thêm sân chơi chất lượng cao bên cạnh ASEAN Cup, Asian Cup và vòng loại World Cup.

Việc được thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu lục trong khuôn khổ một giải đấu chính thức mang ý nghĩa chuyên môn lớn hơn nhiều so với các trận giao hữu, đồng thời tạo điều kiện để bóng đá Việt Nam rút ngắn khoảng cách về trình độ.

Dù EAFF chưa công bố quyết định chính thức, những diễn biến gần đây đang mở ra triển vọng đầy hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam.