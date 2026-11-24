Mexico, Jamaica, Costa Rica và Hoa Kỳ đăng cai World Cup nữ 2031 - Ảnh: AP

Theo đó, World Cup nữ 2031 có đến 4 nước đồng chủ nhà là Mexico, Jamaica, Costa Rica và Hoa Kỳ. Trong khi đó, Vương quốc Anh sẽ đăng cai World Cup nữ 2035, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới dành cho phái nữ.

Các quốc gia chủ nhà của World Cup 2031 và 2035 đã nhận được sự đồng thuận lớn từ 211 thành viên FIFA thông qua một cuộc họp trực tuyến rạng sáng 24-11.

Đây là hai kỳ World Cup lịch sử của bóng đá nữ thế giới khi giải đấu quy tụ đến 48 đội, tổng cộng 104 trận. Theo hồ sơ xin đăng cai, 4 quốc gia Mexico, Jamaica, Costa Rica và Hoa Kỳ sẽ tổ chức World Cup 2031 ở 20 thành phố khác nhau.

Trong khi đó, Vương quốc Anh cũng sử dụng đến 19 địa điểm để đăng cai World Cup bao gồm các thành phố ở Anh, Bắc Ireland, Scotland và Xứ Wales. Sân vận động quốc gia Wembley ở London (Anh) cũng sẽ tổ chức các sự kiện của World Cup 2035.

World Cup bóng đá nữ 2027 sẽ diễn ra ở Brazil là giải đấu cuối cùng có 32 đội. Châu Á có 6 suất tham dự sự kiện này gồm Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Philippines. Khi World Cup nữ được mở rộng lên 48 đội, châu Á sẽ tăng thêm suất, mở ra cơ hội cho các đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa.