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Bộ Ngoại giao Việt Nam nói gì về việc các nước khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm?

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Bộ Ngoại giao nói gì về việc các nước khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại một cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 5-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhận được câu hỏi liên quan vụ tấn công mạng vào hệ thống tủ lạnh siêu thị châu Âu và việc một số nước khuyến cáo công dân chuẩn bị nhu yếu phẩm.

Việt Nam đang theo dõi sát, lên án mạnh mẽ các vụ tấn công mạng

Truyền thông quốc tế gần đây đưa tin về cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị trên khắp châu Âu. 

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đã và đang khuyến khích người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp như căng thẳng, thiên tai hoặc đe dọa an ninh mạng.

Báo chí nêu câu hỏi, với tư cách là quốc gia đăng cai lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Việt Nam đánh giá như thế nào về các nguy cơ này và có dự định đưa ra các hướng dẫn tương tự hay không? 

Phóng viên cũng đặt câu hỏi Việt Nam đang hợp tác quốc tế như thế nào để hạn chế và chủ động ứng phó với các sự cố bất ngờ như vậy.

Phản hồi về các vấn đề trên, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam "đang theo dõi sát những diễn biến liên quan". 

Các vụ việc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu, theo bà Hằng, cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng, không chỉ tác động đến dữ liệu, hệ thống thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống người dân. 

"Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất kỳ hình thức nào", đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Bà Hằng khẳng định việc bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm, từ xa.

Việc chuẩn bị nhu yếu phẩm: không để phát sinh tâm lý hoang mang

"Đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó có việc nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố, không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội", đại diện Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Về hợp tác quốc tế, người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Với vai trò là quốc gia đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội, Việt Nam khẳng định cam kết tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.

"Quan điểm của Việt Nam là chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh mạng gắn với bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và đời sống nhân dân", bà Hằng nhấn mạnh.

- Ảnh 2.Vì sao nhiều nước đồng loạt khuyên người dân chuẩn bị 'túi sinh tồn'?

Thông tin lan truyền việc chính phủ các nước khuyến nghị người dân chuẩn bị túi sinh tồn và nhu yếu phẩm khẩn cấp, khiến không ít người suy đoán về các "biến cố lớn" có thể sắp xảy ra.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Bộ Ngoại giao Hà Nội túi sinh tồn nhu yếu phẩm

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