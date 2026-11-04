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Biết chồng ngoại tình vẫn gọi 'anh yêu': Vợ cao tay hay đang tự thỏa hiệp?

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Dòng tâm sự của một người giấu tên trong nhóm với 49.000 thành viên theo dõi trên mạng xã hội chia sẻ về người vợ biết chồng có người khác suốt hai năm nhưng vẫn im lặng, vẫn gọi chồng là 'anh yêu', vẫn duy trì cuộc sống gia đình như chưa có chuyện gì xảy ra, đã gợi ra nhiều suy nghĩ về cách phụ nữ ứng xử trước sự phản bội.

Biết chồng ngoại tình nhưng vẫn gọi "anh yêu": Vợ cao tay hay đang tự thỏa hiệp? - Ảnh 1.

Biết chồng ngoại tình nhưng người vợ vẫn tỏ ra như chưa hề hay biết, vậy có phải cao tay hay nhẫn nhịn - Ảnh minh họa bởi AI

Người vợ không thiếu tiền sinh hoạt, con cái vẫn được chăm lo, chồng vẫn làm việc nhà, tối về vẫn nằm cạnh nhau trò chuyện. Chị không chọn đối chất, cũng chẳng muốn xé toạc cuộc hôn nhân. Theo chị, nếu phải đánh đổi những gì đang có để đổi lấy một tương lai chưa biết ra sao, chưa chắc đó đã là lựa chọn tốt hơn.

Câu chuyện đặt ra một câu hỏi gây tranh luận: biết chồng ngoại tình nhưng vẫn bình thản sống tiếp, đó là sự khôn ngoan của người phụ nữ từng trải hay là cách tự thỏa hiệp với tổn thương?

Biết chồng có người khác, vợ vẫn sống như chưa từng hay biết

Trong lời tâm sự, người vợ kể đã phát hiện chuyện chồng có người khác từ hai năm trước. Chị không làm ầm lên, không truy hỏi đến cùng, cũng không để người xung quanh biết mình đã phát hiện điều gì.

Cuộc sống gia đình vẫn diễn ra đều đặn. Chồng chuyển tiền sinh hoạt hằng tháng, con cái được chăm sóc, việc nhà vẫn có người chia sẻ. Hai người vẫn trò chuyện, vẫn gọi nhau bằng những lời thân mật như trước.

Chị cho rằng đến một độ tuổi nhất định, người ta hiểu hôn nhân không phải lúc nào cũng cần phân thắng bại. Nếu người chồng vẫn thực hiện trách nhiệm với gia đình, con cái không thiếu thốn, cuộc sống đang ổn định thì đôi khi chuyện bên ngoài không nhất thiết phải khiến mọi thứ đổ vỡ.

Lập luận ấy không khó hiểu. Với nhiều phụ nữ, một cuộc hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn là con cái, tài chính, nhà cửa, những năm tháng chung sống và cả một hệ thống quan hệ gia đình. Chia tay không đơn giản là ký vào tờ giấy ly hôn, mà còn kéo theo hàng loạt thay đổi trong cuộc sống.

Bởi vậy, có người chọn đối chất, có người chọn rời đi, cũng có người quyết định ở lại. Họ có thể cân nhắc những điều được và mất, ưu tiên sự ổn định của con cái hoặc chưa muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.

Nhìn từ góc độ ấy, sự im lặng chưa chắc đồng nghĩa với yếu đuối. Nhưng gọi đó là "cao tay" cũng chưa hẳn đã đúng.

Bởi nếu người vợ vẫn ở lại vì hiểu rõ điều mình muốn, đó là một lựa chọn có cân nhắc. Còn nếu chị phải nuốt xuống mọi cảm xúc chỉ vì sợ mất đi nguồn chu cấp, sợ con thiếu thốn hoặc lo không thể bắt đầu lại, sự im lặng ấy có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nickname Viêthoang tham gia: "Em không ngu mà thật tỉnh táo! Tuy nhiên cần phát triển bản thân để trở thành người phụ nữ có giá trị và có sức hút để chồng không thể... lạc lòng lần nào nữa".

Cao tay là giữ được gia đình hay không để mình chịu thiệt?

Trong những câu chuyện tương tự trong nhóm, không hiếm người phụ nữ kể rằng họ biết chồng có mối quan hệ bên ngoài nhưng vẫn không vạch trần. Có người tiếp tục vun vén gia đình vì con còn nhỏ. Có người muốn giữ sự ổn định tài chính. Có người cho rằng khi tình cảm không còn nguyên vẹn, họ vẫn có thể duy trì cuộc sống chung nếu cả hai còn trách nhiệm với nhau.

Thậm chí, như chị có nick Hà Phương chọn không truy hỏi, không ghen tuông, không kiểm soát từng cuộc gọi hay tin nhắn. Họ tập trung vào công việc, con cái và những mối quan hệ riêng, không để toàn bộ cuộc sống của mình xoay quanh hành vi của người chồng.

Những lựa chọn ấy có thể xuất phát từ sự tỉnh táo. Nhưng cũng cần phân biệt giữa việc chủ động lựa chọn và việc buộc bản thân chấp nhận một hoàn cảnh không mong muốn.

Một người chồng chu cấp đầy đủ, chăm sóc con cái và làm việc nhà là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, những trách nhiệm ấy không tự động xóa đi tổn thương do sự phản bội gây ra. Tiền bạc có thể bảo đảm một phần cuộc sống, nhưng không thể thay thế sự tôn trọng và niềm tin giữa hai người.

Cũng không thể mặc định rằng người vợ im lặng là người chiến thắng, còn người lên tiếng hoặc quyết định ly hôn là người thua cuộc. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng; mỗi người phụ nữ có giới hạn chịu đựng và quan niệm khác nhau về hạnh phúc.

Nếu lựa chọn ở lại, người vợ vẫn có quyền đặt ra giới hạn, yêu cầu sự trung thực và cân nhắc điều gì cần thay đổi để cuộc hôn nhân tiếp tục. Nếu lựa chọn rời đi, chị cũng không nhất thiết phải xem đó là thất bại.

Sau cùng, điều đáng quan tâm không phải người vợ có đủ khéo léo để che giấu việc mình biết chuyện hay không, mà là chị có thực sự hài lòng với cuộc sống mình đang lựa chọn.

Bởi giữ được một mái nhà chưa chắc đã giữ được hạnh phúc. Và đôi khi, điều khó nhất không phải quyết định có nên làm lớn chuyện hay không, mà là thành thật với chính mình: mình đang bình thản vì đã chấp nhận, hay chỉ đang cố tỏ ra bình thản để mọi thứ tiếp tục như cũ?

Biết chồng ngoại tình nhưng vẫn gọi "anh yêu": Vợ cao tay hay đang tự thỏa hiệp? - Ảnh 2.Bạc cả tóc chỉ sau một đêm khi biết chồng ngoại tình

Một người phụ nữ ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã trải qua cú sốc tinh thần nghiêm trọng khi phát hiện chồng ngoại tình với chính người bạn thân mà mình từng hết lòng giúp đỡ.

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KIM ANH
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    Chủ đề: hôn nhân ngoại tình phụ nữ cao tay

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