Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bí ẩn hàng loạt sao biển dạt vào khu du lịch nổi tiếng ở Thái Lan

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Sáng 11-11, hàng loạt sao biển được phát hiện mắc cạn và dường như đã chết dọc bờ biển Karon, làm dấy lên sự tò mò và quan ngại về hiện tượng bí ẩn này.

Bí ẩn hàng loạt sao biển chết dọc bờ biển du lịch nổi tiếng Thái Lan - Ảnh 1.

Cảnh tượng hiếm gặp khi hàng loạt sao biển dạt vào vào bờ ở Phuket và dường như đã chết - Ảnh: KHAOSOD

Theo báo Khaosod, vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận sau khi tài khoản Facebook Dechaphawida Chueanak đăng tải loạt ảnh cho thấy hàng loạt sao biển nằm la liệt trên bãi cát tại biển Karon (tỉnh Phuket, Thái Lan).

"Tại sao sao biển lại chết dạt vào bờ dọc theo bãi biển Karon thế này? Thật kỳ lạ" - tài khoản này viết.

Qua các bức ảnh, có thể thấy hàng loạt cá thể sao biển có thân và các xúc tu thon dài, mang họa tiết xen kẽ sáng tối, nằm rải rác khắp bãi biển.

Hiện tượng trên đã khiến cả du khách lẫn cư dân mạng đặt nghi vấn về nguyên nhân thực sự khiến lượng lớn sao biển bị sóng đánh dạt vào bờ như vậy.

Đến trưa cùng ngày, khi thủy triều dâng cao và những đợt sóng đánh sâu hơn vào bờ, số sao biển mắc cạn nói trên đã bị cuốn ngược lại đại dương.

Bài đăng trên Facebook lập tức thu hút hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng Thái Lan. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại và đặt giả thiết liệu có sự biến đổi môi trường bất thường nào dưới đáy biển góp phần dẫn đến sự cố này hay không.

"Có chuyện gì bất ổn dưới biển chăng?" - một người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi.

"Phải chăng tạo hóa đang gửi thông điệp cảnh báo nào đó tới chúng ta?" - một ý kiến khác bình luận.

Nhiều người nhận định đây là hiện tượng hiếm gặp và bất thường, song số khác lại cho rằng những đợt sóng lớn có thể là nguyên nhân cuốn bầy sao biển lên bờ.

Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, giới chức địa phương vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến tình trạng sao biển mắc cạn và chết hàng loạt tại bãi biển Karon.

Bí ẩn hàng loạt sao biển dạt dọc bờ biển du lịch nổi tiếng Thái Lan - Ảnh 3.Tàu chở dầu chìm ngoài khơi, hải quân Thái Lan mở chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp

Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết 6 thuyền viên mất tích sau khi chiếc tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi tỉnh Chon Buri, miền đông nước này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
DƯƠNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sao biển Thái Lan Phuket

    Dòng sự kiện: Chuyện lạ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất