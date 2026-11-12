Bí ẩn hàng loạt sao biển dạt vào khu du lịch nổi tiếng ở Thái Lan

Cảnh tượng hiếm gặp khi hàng loạt sao biển dạt vào vào bờ ở Phuket và dường như đã chết - Ảnh: KHAOSOD

Theo báo Khaosod, vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận sau khi tài khoản Facebook Dechaphawida Chueanak đăng tải loạt ảnh cho thấy hàng loạt sao biển nằm la liệt trên bãi cát tại biển Karon (tỉnh Phuket, Thái Lan).

"Tại sao sao biển lại chết dạt vào bờ dọc theo bãi biển Karon thế này? Thật kỳ lạ" - tài khoản này viết.

Qua các bức ảnh, có thể thấy hàng loạt cá thể sao biển có thân và các xúc tu thon dài, mang họa tiết xen kẽ sáng tối, nằm rải rác khắp bãi biển.

Hiện tượng trên đã khiến cả du khách lẫn cư dân mạng đặt nghi vấn về nguyên nhân thực sự khiến lượng lớn sao biển bị sóng đánh dạt vào bờ như vậy.

Đến trưa cùng ngày, khi thủy triều dâng cao và những đợt sóng đánh sâu hơn vào bờ, số sao biển mắc cạn nói trên đã bị cuốn ngược lại đại dương.

Bài đăng trên Facebook lập tức thu hút hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng Thái Lan. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại và đặt giả thiết liệu có sự biến đổi môi trường bất thường nào dưới đáy biển góp phần dẫn đến sự cố này hay không.

"Có chuyện gì bất ổn dưới biển chăng?" - một người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi.

"Phải chăng tạo hóa đang gửi thông điệp cảnh báo nào đó tới chúng ta?" - một ý kiến khác bình luận.

Nhiều người nhận định đây là hiện tượng hiếm gặp và bất thường, song số khác lại cho rằng những đợt sóng lớn có thể là nguyên nhân cuốn bầy sao biển lên bờ.

Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, giới chức địa phương vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến tình trạng sao biển mắc cạn và chết hàng loạt tại bãi biển Karon.