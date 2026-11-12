Na Uy xây đường hầm dưới biển dài và sâu nhất thế giới

Ảnh: Skanska

Công trình đường hầm Rogfast dài 27 km, nằm dưới các vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây Na Uy và ở điểm sâu nhất sẽ cách mực nước biển 392 m.

Công nghệ xây dựng đường hầm dưới biển

Khi hoàn thành, tuyến hầm này được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa các thành phố lớn và trở thành một phần của tuyến đường cao tốc ven biển không còn phụ thuộc vào phà.



Rogfast là tên viết tắt của "Rogaland fastforbindelse", được đặt theo tên khu vực Rogaland và từ tiếng Na Uy mang nghĩa "kết nối cố định". Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2033, với chi phí khoảng 25 tỉ krone Na Uy, tương đương 2,4 tỉ USD.

Anne Brit Moen, quản lý dự án tại Skanska - công ty xây dựng phần phía bắc của đường hầm - cho biết Rogfast sẽ cải thiện đáng kể kết nối trên bờ biển phía tây Na Uy, tạo tuyến đường nhanh và ổn định hơn giữa các khu vực Stavanger và Haugesund.

Phần phía bắc do Skanska thi công dài 9 km và cũng là đoạn sâu nhất của toàn bộ dự án. Khi Rogfast thay thế các tuyến phà hiện nay, thời gian di chuyển giữa Bergen và Stavanger, lần lượt là thành phố lớn thứ hai và thứ tư của Na Uy về dân số, sẽ giảm khoảng 40 phút.

Đường hầm gồm hai ống riêng biệt, mỗi ống có hai làn xe và được thiết kế dành cho giao thông đường bộ. Một điểm đặc biệt của công trình là hệ thống vòng xoay đôi nằm ở độ sâu khoảng 260 m, kết nối với một đường hầm dẫn tới đảo Kvitsøy, nơi có chính quyền đô thị nhỏ nhất Na Uy.

Việc đào một đường hầm dài như vậy dưới biển đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Rogfast được thi công đồng thời từ hai đầu, với mục tiêu hai đội đào hầm gặp nhau ở giữa với sai số chỉ 5 cm.

Để đạt độ chính xác này, các kỹ sư sử dụng laser và nhiều thiết bị đo đạc chuyên dụng. Một máy quét laser có gương quay sẽ đo phần đường hầm vừa được đào, thu thập khoảng 2 triệu điểm dữ liệu mỗi giây để tạo ra "bản sao kỹ thuật số" của đường hầm. Mô hình này sau đó được đối chiếu với thiết kế nhằm phát hiện sai lệch.

Đường hầm sẽ bao gồm hai ống hầm riêng biệt, mỗi ống có hai làn xe, dành riêng cho giao thông đường bộ. Tại điểm sâu nhất, đường hầm sẽ nằm ở độ sâu 392 mét dưới mực nước biển - Ảnh: Skanska

Hình minh họa cấu trúc hai ống hầm của Rogfast, với một lối đi khẩn cấp nằm ở giữa. Thiết kế bao gồm các đường kết nối ngang, lối thoát hiểm cho người đi bộ cùng các thiết bị an toàn, nhằm đảm bảo lưu thông hiệu quả và khả năng tiếp cận trong các tình huống khẩn cấp - Ảnh: Skanska

Đối mặt với nước biển và vấn đề thông gió

Rogfast là một phần của kế hoạch cải tổ tuyến đường ven biển E39 dài 1.100 km, nối Trondheim ở phía bắc với Kristiansand ở phía nam. Hiện toàn tuyến mất khoảng 21 giờ di chuyển và có 7 chặng phà.



Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng các đường hầm và cầu để loại bỏ phà, qua đó giảm một nửa thời gian đi lại. Tuy nhiên, toàn bộ dự án dự kiến chưa hoàn thành trước năm 2050.

Moen cho biết một trong những thách thức lớn của Rogfast là tìm phương pháp phù hợp để bịt kín đá. Công trình hiện đã xuống độ sâu 300 m dưới mực nước biển và từng xuất hiện những đợt nước mặn rò rỉ đáng kể.

Do đường hầm sẽ tiếp tục xuống độ sâu 392 m, nhóm thi công đang tập trung tìm giải pháp bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và hiệu quả.

Hệ thống thông gió của Rogfast cũng được thiết kế để kiểm soát ô nhiễm không khí. Công trình sẽ sử dụng hệ thống thông gió dọc, kết hợp các quạt tạo luồng khí với hệ thống thông gió qua giếng dẫn lên Kvitsøy.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo sự cố theo thời gian thực sẽ phát hiện các tình huống như xe hỏng hoặc ùn tắc, trong khi camera và radar được sử dụng để giám sát phương tiện.

Khi hoàn thành, Rogfast sẽ vượt qua các đường hầm hiện giữ những kỷ lục liên quan. Đường hầm Seikan ở miền bắc Nhật Bản hiện là đường hầm dài nhất có đoạn nằm dưới biển, với tổng chiều dài 53,85 km và đoạn dưới biển dài 23,3 km.

Hầm eo biển Manche nối Anh và Pháp dài 50,46 km, trong đó 37,9 km nằm dưới biển. Tuy nhiên, Rogfast sẽ nằm sâu hơn đáng kể, với điểm thấp nhất 392 m dưới mực nước biển.