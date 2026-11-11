Máy bay của Air India hủy cất cánh sau khi phát hiện đe dọa không tặc

Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Air India đậu tại Sân bay Begumpet, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Theo India Today, một chuyến bay của Hãng hàng không Air India đã hủy cất cánh sau khi phi công thông báo với đài kiểm soát không lưu về lời đe dọa không tặc được viết trên một mảnh giấy trong nhà vệ sinh của máy bay.

Lời đe dọa được phát hiện trong nhà vệ sinh máy bay ngay trước giờ cất cánh, trong đó cảnh báo máy bay sẽ bị không tặc khống chế vào lúc 11h10 ngày 11-11 (theo giờ địa phương).

Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ. Theo thông tin từ giới chức sân bay, chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 10h20 cùng ngày.

Sau vụ việc, toàn bộ hành khách đã lên khoang được yêu cầu rời khỏi máy bay để phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Giám đốc sân bay Kolkata, ông Vikram Singh, cho biết ngay sau khi phát hiện thông tin trên, các quy trình ứng phó an ninh đã được kích hoạt.

Máy bay được di chuyển vào khu vực cách ly để tiến hành kiểm tra toàn diện và triển khai những biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Lực lượng an ninh cùng các đơn vị an ninh chuyên trách tại sân bay đã triển khai kiểm tra máy bay nhằm phát hiện những vật thể hoặc dấu hiệu khả nghi.

Cảnh sát và các cơ quan chức năng Ấn Độ đã mở cuộc điều tra để xác định người viết nội dung đe dọa cũng như làm rõ động cơ vụ việc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đang rà soát hình ảnh từ hệ thống camera giám sát (CCTV) tại sân bay và những khu vực liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Hiện công tác kiểm tra an ninh máy bay và điều tra vụ việc đang được tiến hành. Các cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về mức độ xác thực của lời đe dọa.