Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Trong thế giới động vật, ngoài thiên nga còn có một số loài khác nổi tiếng chung thủy, thường chỉ có một bạn tình trong suốt cuộc đời.

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 1.

Thiên nga và sói nằm trong số những loài động vật chung thủy hàng đầu thế giới động vật - Ảnh: TIMES OF INDIA

Khi nhắc đến thế giới động vật, chúng ta thường nghĩ rằng các mối quan hệ chỉ mang tính nhất thời, chịu sự chi phối của bản năng và chủ yếu phục vụ mục đích sinh tồn. Thế nhưng, một số loài động vật lại vô cùng chung thủy với bạn tình. Chúng không chỉ giao phối mà còn gắn bó với nhau suốt đời.

Sau khi tìm được bạn đời, chúng luôn sát cánh bên nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cùng nuôi dạy con non, chia sẻ trách nhiệm và thậm chí có những cá thể còn đau buồn trong thời gian dài khi bạn tình qua đời. 

Theo báo Times of India, tình yêu sâu sắc và không lay động ấy thường được con người xem là hình mẫu lý tưởng, nhất là trong bối cảnh các mối quan hệ thời hiện đại ngày càng trở nên phức tạp.

Báo Times of India đã chọn ra 7 loài động vật nổi tiếng chung thủy trong thế giới động vật, thường chỉ có một bạn tình trong suốt cuộc đời.

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 2.

1/ Thiên nga là một trong những biểu tượng phổ biến nhất của tình yêu và lòng chung thủy, thường kết đôi trọn đời. Sau khi tìm được bạn đời, chúng cùng nhau làm tổ, nuôi con, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con non và thậm chí còn bơi thành cặp với những động tác đồng điệu. Khi một con qua đời, con còn lại thường đau buồn trong thời gian dài. Trong một số trường hợp, con còn sống thậm chí không tìm bạn tình mới trong suốt phần đời còn lại. Trong ảnh là cảnh những thiên nga cùng đàn con của chúng bơi trong hồ tại một công viên ở Warsaw, Ba Lan ngày 7-6-2026 - Ảnh: AFP

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 3.

2/ Sói: Dù nổi tiếng là loài thú săn mồi hung dữ, sói cũng vô cùng chung thủy với bạn đời. Một đàn sói thường do một cặp sói đầu đàn gồm đực và cái dẫn dắt. Chúng gắn bó lâu dài, phối hợp với nhau để nuôi dạy đàn con bằng cách cùng săn mồi, kiếm thức ăn và bảo vệ gia đình. Nếu một con qua đời, con còn lại thường sống đơn độc hoặc phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được bạn tình mới. Chính sự gắn bó và cấu trúc xã hội đặc biệt của loài sói đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong nhiều năm. Trong ảnh là những con sói xám ở Rhodes, Pháp ngày 12-12-2012 - Ảnh: AFP

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 4.

3/ Đại bàng đầu trắng: Là quốc điểu của Mỹ, đại bàng đầu trắng cũng nổi tiếng với tập tính một vợ một chồng. Một khi đã chọn được bạn tình, chúng thường gắn bó với nhau suốt đời. Loài chim này thường quay trở lại cùng một chiếc tổ qua từng năm, liên tục bổ sung vật liệu và mở rộng tổ theo thời gian. Đại bàng đầu trắng cùng nhau chăm sóc chim non, thay phiên săn mồi và canh giữ tổ. Trong ảnh là một cặp đại bàng đầu trắng tại Massapequa, New York, Mỹ năm 2026 - Ảnh: AFP

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 5.

4/ Chim hải âu: Hải âu thực hiện những màn ve vãn cầu kỳ và thường mất nhiều năm mới tìm được bạn tình phù hợp. Tuy nhiên, một khi đã kết đôi, chúng nổi tiếng với sự chung thủy và gắn bó lâu dài. Dù phải xa nhau trong thời gian dài khi bay qua những vùng đại dương rộng lớn, chúng vẫn thường quay về với bạn tình cũ mỗi mùa sinh sản. Sự gắn bó lâu dài giúp hải âu trở thành một trong những loài chim chung thủy nhất - Ảnh: AFP

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 6.

5/ Hải ly không chỉ nổi tiếng là "kỹ sư", mà còn là loài động vật sống vì gia đình và rất mực chung thủy. Chúng thường gắn bó với bạn tình suốt đời, cùng nhau xây đập và dựng nơi trú ẩn. Hai con cũng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con non trong tổ ấm của mình. Hình ảnh hải ly cùng nhau chăm sóc bạn đời và đàn con là minh chứng đầy cảm động cho sự gắn bó trong thế giới động vật - Ảnh: BIONEERS.ORG

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 7.

6/ Vượn là một trong số ít loài linh trưởng có tập tính một vợ một chồng. Chúng hình thành mối liên kết bền chặt với bạn đời và sống theo từng nhóm gia đình nhỏ. Vượn có trí thông minh cao, cùng nhau nuôi dạy con non và dành phần lớn thời gian ở bên bạn tình. Khi bạn tình qua đời, chúng có thể trải qua trạng thái đau buồn sâu sắc, cho thấy sự gắn bó về mặt tình cảm - Ảnh: TIMES OF INDIA

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 8.

7/ Cá thần tiên Pháp (French Angelfish) là loài cá có màu sắc sặc sỡ, sinh sống ở các rạn san hô và nổi tiếng với sự gắn bó đáng kinh ngạc với bạn tình. Chúng thường sống theo cặp, bơi cạnh nhau, cùng bảo vệ lãnh thổ và phối hợp chống lại những cá thể xâm nhập. So với nhiều loài cá khác, cá thần tiên Pháp thể hiện mức độ gắn bó hiếm thấy - Ảnh: TIMES OF INDIA

7 loài động vật chung thủy nhất thế giới - Ảnh 3.Thiên nga bố động viên, cỗ vũ gia đình vượt thác

Thiên nga bố giơ cánh động viên, cỗ vũ cả gia đình vượt thác khiến người xem thích thú.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chung thủy động vật hải ly thiên nga sói

    Dòng sự kiện: Thiên nhiên kỳ thú

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất