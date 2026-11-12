7 loài động vật chung thủy nhất thế giới

Thiên nga và sói nằm trong số những loài động vật chung thủy hàng đầu thế giới động vật - Ảnh: TIMES OF INDIA

Khi nhắc đến thế giới động vật, chúng ta thường nghĩ rằng các mối quan hệ chỉ mang tính nhất thời, chịu sự chi phối của bản năng và chủ yếu phục vụ mục đích sinh tồn. Thế nhưng, một số loài động vật lại vô cùng chung thủy với bạn tình. Chúng không chỉ giao phối mà còn gắn bó với nhau suốt đời.

Sau khi tìm được bạn đời, chúng luôn sát cánh bên nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cùng nuôi dạy con non, chia sẻ trách nhiệm và thậm chí có những cá thể còn đau buồn trong thời gian dài khi bạn tình qua đời.

Theo báo Times of India, tình yêu sâu sắc và không lay động ấy thường được con người xem là hình mẫu lý tưởng, nhất là trong bối cảnh các mối quan hệ thời hiện đại ngày càng trở nên phức tạp.

Báo Times of India đã chọn ra 7 loài động vật nổi tiếng chung thủy trong thế giới động vật, thường chỉ có một bạn tình trong suốt cuộc đời.

1/ Thiên nga là một trong những biểu tượng phổ biến nhất của tình yêu và lòng chung thủy, thường kết đôi trọn đời. Sau khi tìm được bạn đời, chúng cùng nhau làm tổ, nuôi con, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con non và thậm chí còn bơi thành cặp với những động tác đồng điệu. Khi một con qua đời, con còn lại thường đau buồn trong thời gian dài. Trong một số trường hợp, con còn sống thậm chí không tìm bạn tình mới trong suốt phần đời còn lại. Trong ảnh là cảnh những thiên nga cùng đàn con của chúng bơi trong hồ tại một công viên ở Warsaw, Ba Lan ngày 7-6-2026 - Ảnh: AFP

2/ Sói: Dù nổi tiếng là loài thú săn mồi hung dữ, sói cũng vô cùng chung thủy với bạn đời. Một đàn sói thường do một cặp sói đầu đàn gồm đực và cái dẫn dắt. Chúng gắn bó lâu dài, phối hợp với nhau để nuôi dạy đàn con bằng cách cùng săn mồi, kiếm thức ăn và bảo vệ gia đình. Nếu một con qua đời, con còn lại thường sống đơn độc hoặc phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được bạn tình mới. Chính sự gắn bó và cấu trúc xã hội đặc biệt của loài sói đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong nhiều năm. Trong ảnh là những con sói xám ở Rhodes, Pháp ngày 12-12-2012 - Ảnh: AFP

3/ Đại bàng đầu trắng: Là quốc điểu của Mỹ, đại bàng đầu trắng cũng nổi tiếng với tập tính một vợ một chồng. Một khi đã chọn được bạn tình, chúng thường gắn bó với nhau suốt đời. Loài chim này thường quay trở lại cùng một chiếc tổ qua từng năm, liên tục bổ sung vật liệu và mở rộng tổ theo thời gian. Đại bàng đầu trắng cùng nhau chăm sóc chim non, thay phiên săn mồi và canh giữ tổ. Trong ảnh là một cặp đại bàng đầu trắng tại Massapequa, New York, Mỹ năm 2026 - Ảnh: AFP

4/ Chim hải âu: Hải âu thực hiện những màn ve vãn cầu kỳ và thường mất nhiều năm mới tìm được bạn tình phù hợp. Tuy nhiên, một khi đã kết đôi, chúng nổi tiếng với sự chung thủy và gắn bó lâu dài. Dù phải xa nhau trong thời gian dài khi bay qua những vùng đại dương rộng lớn, chúng vẫn thường quay về với bạn tình cũ mỗi mùa sinh sản. Sự gắn bó lâu dài giúp hải âu trở thành một trong những loài chim chung thủy nhất - Ảnh: AFP

5/ Hải ly không chỉ nổi tiếng là "kỹ sư", mà còn là loài động vật sống vì gia đình và rất mực chung thủy. Chúng thường gắn bó với bạn tình suốt đời, cùng nhau xây đập và dựng nơi trú ẩn. Hai con cũng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con non trong tổ ấm của mình. Hình ảnh hải ly cùng nhau chăm sóc bạn đời và đàn con là minh chứng đầy cảm động cho sự gắn bó trong thế giới động vật - Ảnh: BIONEERS.ORG

6/ Vượn là một trong số ít loài linh trưởng có tập tính một vợ một chồng. Chúng hình thành mối liên kết bền chặt với bạn đời và sống theo từng nhóm gia đình nhỏ. Vượn có trí thông minh cao, cùng nhau nuôi dạy con non và dành phần lớn thời gian ở bên bạn tình. Khi bạn tình qua đời, chúng có thể trải qua trạng thái đau buồn sâu sắc, cho thấy sự gắn bó về mặt tình cảm - Ảnh: TIMES OF INDIA

7/ Cá thần tiên Pháp (French Angelfish) là loài cá có màu sắc sặc sỡ, sinh sống ở các rạn san hô và nổi tiếng với sự gắn bó đáng kinh ngạc với bạn tình. Chúng thường sống theo cặp, bơi cạnh nhau, cùng bảo vệ lãnh thổ và phối hợp chống lại những cá thể xâm nhập. So với nhiều loài cá khác, cá thần tiên Pháp thể hiện mức độ gắn bó hiếm thấy - Ảnh: TIMES OF INDIA