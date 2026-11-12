7 loài động vật chung thủy nhất thế giới

Trong thế giới động vật, ngoài thiên nga còn có một số loài khác nổi tiếng chung thủy, thường chỉ có một bạn tình trong suốt cuộc đời.
Khi nhắc đến thế giới động vật, chúng ta thường nghĩ rằng các mối quan hệ chỉ mang tính nhất thời, chịu sự chi phối của bản năng và chủ yếu phục vụ mục đích sinh tồn. Thế nhưng, một số loài động vật lại vô cùng chung thủy với bạn tình. Chúng không chỉ giao phối mà còn gắn bó với nhau suốt đời.
Sau khi tìm được bạn đời, chúng luôn sát cánh bên nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cùng nuôi dạy con non, chia sẻ trách nhiệm và thậm chí có những cá thể còn đau buồn trong thời gian dài khi bạn tình qua đời.
Theo báo Times of India, tình yêu sâu sắc và không lay động ấy thường được con người xem là hình mẫu lý tưởng, nhất là trong bối cảnh các mối quan hệ thời hiện đại ngày càng trở nên phức tạp.
Báo Times of India đã chọn ra 7 loài động vật nổi tiếng chung thủy trong thế giới động vật, thường chỉ có một bạn tình trong suốt cuộc đời.
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