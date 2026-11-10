Phục dựng ngôi đền 1.000 năm tuổi tại quần thể Angkor bước vào công đoạn cuối cùng

Ảnh chụp từ trên cao ngày 4-11 cho thấy đền West Mebon vừa được phục dựng, nằm giữa hồ chứa nước thuộc quần thể di tích khảo cổ Angkor (tỉnh Siem Reap, Campuchia) - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngôi đền West Mebon vừa được phục dựng nằm giữa một hồ chứa nước rộng lớn thuộc quần thể di tích khảo cổ Angkor của Campuchia.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni dự kiến khánh thành ngôi đền gần 1.000 năm tuổi này bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ, diễn ra tại thủ đô Phnom Penh trong hai ngày 15 và 16-11.

Suốt 14 năm qua, các chuyên gia đã miệt mài phục dựng 16 ngọn tháp cùng hệ thống tường bao quanh ngôi đền. Những công đoạn cuối cùng, trong đó có việc hoàn thiện tấm bia đá tại lối vào, vừa được thực hiện hồi tuần trước.

West Mebon thuộc quần thể Angkor - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, từng là trung tâm của Đế chế Khmer và là nơi tọa lạc của Angkor Wat, một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất Campuchia.

Chính tại đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được bức tượng đồng lớn nhất từng được tìm thấy ở Campuchia mang tên "Tượng thần Vishnu nằm".

Đền Bayon, một trong những công trình tiêu biểu thuộc quần thể di tích Angkor - Ảnh: AFP

Việc phục dựng ngôi đền West Mebon cũng là một thử thách lớn đối với các chuyên gia. Bà Coudry ví quá trình này như lắp ghép một bức tranh 3D khổng lồ mà không có hình mẫu để đối chiếu.

Đứng sau nhiều nỗ lực bảo tồn Angkor là Viện Viễn đông Bác cổ Pháp (EFEO). Từ năm 1908, cơ quan này đã triển khai các hoạt động phát quang, lập hồ sơ và bảo vệ những di tích cổ bị rừng rậm che phủ, đặt nền móng cho công tác nghiên cứu và bảo tồn di sản Khmer.

Bên cạnh Pháp, nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc cũng tham gia các dự án trùng tu, góp sức gìn giữ quần thể di tích Angkor.