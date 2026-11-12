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Tàu chở dầu chìm ngoài khơi, hải quân Thái Lan mở chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết 6 thuyền viên mất tích sau khi chiếc tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi tỉnh Chon Buri, miền đông nước này.

- Ảnh 1.

Tàu chở dầu Venus 14 chìm ngoài khơi tỉnh Chon Buri, Thái Lan - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn khẩn cấp 6 thuyền viên mất tích sau khi nhận được tin báo tàu chở dầu Venus 14 bị chìm lúc 9h sáng hôm qua (11-11).

Vị trí tàu chìm được xác định cách lối vào Căn cứ Hải quân Sattahip khoảng 27 hải lý.

Hải quân Thái Lan lập tức điều động tàu tuần tra T.113 và máy bay tuần tra Do 228 tham gia tìm kiếm, cứu nạn. 

Họ cũng kiểm tra nguy cơ rò rỉ dầu, xác minh vị trí tàu chìm và cảnh báo các tàu thuyền đi ngang qua khu vực để bảo đảm an toàn hàng hải.

Đồng thời, Hải quân Thái Lan phối hợp với Cục Hàng hải nước này chuẩn bị phương án ứng phó nguy cơ ô nhiễm dầu.

Họ cũng yêu cầu chuẩn bị tàu kéo hải quân Panyi và trực thăng, cùng nhân lực và thiết bị xử lý dầu tràn, sẵn sàng triển khai ngay khi có yêu cầu.

Hải quân Thái Lan khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người gặp nạn, đồng thời theo dõi sát tình hình và triển khai các biện pháp ngăn ngừa tác động đến môi trường biển.

Tàu Venus 14 đăng ký tại Thái Lan, chuyên cung cấp nhiên liệu cho các tàu đánh cá. Chưa rõ nguyên nhân khiến con tàu bị chìm, cũng như liệu tàu có phát tín hiệu cầu cứu trước khi xảy ra sự việc hay không.

- Ảnh 2.Vụ túi sinh tồn 72 giờ: Người dân Thái Lan thực ra lo sợ chuyện gì nhất?

Hầu hết người Thái Lan không mấy bận tâm trước thông tin một số nước khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm. Tuy nhiên, họ cũng chia sẻ góc nhìn về các tình huống cụ thể có thể gây lo ngại, chẳng hạn lũ lụt hoặc Thế chiến 3.

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    Chủ đề: tàu chở dầu Chonburi hải quân Thái Lan

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