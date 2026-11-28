Những người được tích hợp AI vào quy trình làm việc tiết kiệm được 20% thời gian mỗi ngày - Ảnh: AI

Tuy nhiên, theo Forbes, việc đưa AI vào nơi làm việc không đồng nghĩa người lao động tự động nhận được lợi ích về năng suất hay sức khỏe tinh thần.

Năm 2027, có 3 xu hướng đáng chú ý bao gồm cách AI thay đổi công việc, mối quan hệ giữa năng suất và áp lực, cùng vai trò của niềm tin trong quá trình ứng dụng AI.

AI thành "đồng đội" định hình lại công việc của con người

Theo khảo sát, việc đưa AI vào môi trường làm việc chưa bảo đảm năng suất, sức khỏe tinh thần, văn hóa doanh nghiệp hay hiệu quả được cải thiện. Yếu tố tạo ra khác biệt là cách doanh nghiệp thiết kế lại quy trình làm việc.



Những người được tích hợp AI vào quy trình làm việc tiết kiệm được 20% thời gian mỗi ngày và đánh giá AI hữu ích hơn so với những người chưa tích hợp công nghệ này.

Người lao động trực tiếp thực hiện công việc cũng cần tham gia quá trình áp dụng AI, bởi họ hiểu rõ cách công việc được vận hành hằng ngày.

Việc trao đổi với nhân viên có thể giúp doanh nghiệp xác định AI nên được triển khai ở đâu và như thế nào trong từng bộ phận.

Năng suất tăng nhưng áp lực cũng tăng

Việc AI giúp hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn có thể tạo thêm thời gian cho những nhiệm vụ tạora giá trị như xây dựng quan hệ, kết nối giữa người với người, phát triển kỹ năng hoặc tập trung vào chiến lược.

Tuy nhiên, với một số người, năng suất cao hơn cũng có thể kéo theo kỳ vọng lớn hơn và áp lực phải hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn.

Nghiên cứu của Adecco cho thấy những người cho biết họ có thể đạt hiệu suất cao nhất cũng báo cáo mức độ căng thẳng gia tăng trong 12 tháng qua cao hơn gấp đôi.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu doanh nghiệp có đang yêu cầu quá nhiều ở nhân viên, chạy quá nhanh so với khả năng thích ứng của người lao động và liệu nhân viên có thể duy trì tốc độ làm việc được kỳ vọng hay không.

Niềm tin quyết định khả năng nhân viên tiếp nhận AI

Theo Adecco, người lao động muốn biết AI sẽ thay đổi công việc, kỹ năng và tương lai của họ như thế nào. Giao tiếp rõ ràng và minh bạch từ lãnh đạo có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong cách nhân viên đón nhận quá trình chuyển đổi.

Trong số những người cho biết lãnh đạo giải thích rõ AI đang thay đổi công việc của họ như thế nào, hơn 9/10 cảm thấy thoải mái với những thay đổi liên quan đến AI. Ngược lại, tỉ lệ này giảm xuống còn 15% khi lãnh đạo không truyền đạt rõ ràng.

Niềm tin cần được xem như một năng lực của tổ chức và cần được đo lường nếu doanh nghiệp muốn quá trình ứng dụng AI thành công.

Trong năm 2027, vai trò của lãnh đạo cũng vô cùng quan trọng trong việc tạo không gian cho những cuộc trao đổi thẳng thắn về cách vai trò công việc đang thay đổi, đồng thời lắng nghe quan ngại và cung cấp hỗ trợ, đào tạo để nhân viên phát triển kỹ năng và cách thức làm việc mới. Điều này có ý nghĩa hơn việc chỉ tăng đầu tư vào AI.