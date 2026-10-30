Chuyên gia gợi ý dùng AI xây dựng kho dữ liệu hành chính

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý và nhà khoa học "hiến kế" nhiều giải pháp giúp chuyển đổi số trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính công cho người dân được tốt hơn - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 30-10, Trường đại học Cửu Long (Vĩnh Long) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số trong quản lý hành chính Nhà nước hiện nay", thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên và sinh viên tham dự.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với chuyển đổi số.

Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

"Tôi kỳ vọng các nhà khoa học, các chuyên gia và nhà quản lý đóng góp thêm những giải pháp thiết thực, thúc đẩy xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", PGS.TS Lương Minh Cừ nói.

Hội thảo đã tiếp nhận 71 bài tham luận. Các bài tham luận xoay quanh những vấn đề thực tiễn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là ứng dụng AI trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân thực hiện các thủ tục về hộ tịch, đất đai, xây dựng, dân cư…

Đáng chú ý, tham luận "Đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long trong kỷ nguyên số: Từ thực tiễn bộ máy hai cấp đến mô hình quản trị dữ liệu thời gian thực" đưa ra nhiều góc nhìn thực tiễn về hiệu quả ứng dụng công nghệ số và AI trong hoạt động quản lý và điều hành chính quyền địa phương.

Bà Lâm Hà Mỹ Dung - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long - đưa ra 4 trụ cột giải pháp chiến lược trong quản trị số toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Việc ứng dụng AI và thực hiện chuyển đổi số trong công vụ trong môi trường số đã và đang mang lại những kết quả thiết thực giúp giải quyết nhanh chóng các thủ tục của người dân - Ảnh: LAN NGỌC

Bà Dung phân tích, khi thực hiện hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc được phân bổ trực tiếp giữa cấp tỉnh và 124 xã, phường của tỉnh Vĩnh Long.

"Chúng ta cần xây dựng hệ sinh thái trợ lý ảo AI. Cụ thể, cần ứng dụng các nền tảng như Google Gemini, ChatGPT, MISA One AI để hỗ trợ cán bộ công chức tóm tắt văn bản quy phạm pháp luật, tra cứu thông tin, soạn thảo văn bản hành chính, tổng hợp số liệu báo cáo và hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính cho người dân.

Cạnh đó, việc xây dựng kho dữ liệu tập trung bảo đảm nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống" (tức là thông tin phải chính xác, có nguồn gốc và được xác thực; không thiếu những trường thông tin cần thiết để phục vụ quản lý; không trùng lặp, không sai lệch, được chuẩn hóa; dữ liệu được cập nhật thường xuyên, phản ánh đúng tình hình thực tế), tạo nền tảng cho hoạt động phân tích, dự báo và ra quyết định dựa trên dữ liệu nguồn tốt hơn", bà Dung nói.

Nhóm các bạn trẻ phát triển dự án GovBridge theo mô hình AI Agent có khả năng giao tiếp trực tiếp với người dùng bằng giọng nói như một trợ lý ảo, hướng đến việc hỗ trợ người dân xác định đúng thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chính xác và thực hiện thuận tiện hơn các bước khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, qua đó cho thấy việc ứng dụng AI đã len lỏi và mang lại hiệu quả trong việc phục vụ người dân - Ảnh: LAN NGỌC

Kho dữ liệu tập trung là nơi tổ chức, tích hợp và quản lý những dữ liệu đó theo một hệ thống thống nhất để các cơ quan có thẩm quyền được phép khai thác và sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ.

Chẳng hạn như khi một người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công làm thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch. Thông tin liên quan có thể đã được lưu trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cán bộ có thẩm quyền khai thác dữ liệu từ hệ thống được kết nối thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại những giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có và được phép sử dụng.

Đây chính là một tiện ích quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giúp giảm giấy tờ, giảm thao tác và hạn chế người dân phải cung cấp cùng một thông tin nhiều lần.