Sinh viên trao đổi cùng doanh nghiệp trong ngày hội tuyển dụng - Ảnh: HÀ THI

Sáng 27-11, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tổ chức Ngày hội tuyển dụng và kết nối doanh nghiệp Trường đại học Tôn Đức Thắng lần 2 năm 2026 (TDTU Career Fair 2026, 2nd) với sự tham gia của hơn 6.000 sinh viên.

Người lao động cần tư duy hệ thống khi làm việc với AI

Trình bày tham luận tại chương trình kết nối doanh nghiệp và sinh viên “The Future of Work: Giải mã nhân lực tương lai”, ThS Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển giao khoa học công nghệ (CITT), Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhận định AI đang chuyển từ công cụ hỗ trợ xử lý từng tác vụ sang khả năng tự vận hành một chuỗi công việc theo quy trình được thiết lập trước.

Nếu trước đây người dùng chủ yếu sử dụng AI để viết email, soạn nội dung hay trả lời câu hỏi, hiện nay AI agent có thể kết nối với nhiều công cụ, tự tổng hợp email chưa xử lý, soạn phản hồi, lập báo cáo và hỗ trợ vận hành các quy trình công việc.

ThS Trần Đức Sự cho rằng AI đang chuyển từ công cụ hỗ trợ xử lý từng tác vụ sang khả năng vận hành cả quy trình công việc - Ảnh: HÀ THI

Xu hướng này đang hình thành lực lượng lao động phi sinh học (non-biological workforce), có khả năng thực hiện nhiệm vụ liên tục, không bị giới hạn như con người.

"Nếu giai đoạn đầu, kỹ năng viết prompt được xem là quan trọng để AI hiểu và thực hiện yêu cầu, thì hiện nay khi các công cụ ngày càng thông minh và dễ sử dụng, năng lực cần thiết hơn là tư duy hệ thống", ông Sự nói.

Theo ông Sự, để thích nghi người lao động cần biết chia nhỏ công việc thành từng bước, xác định yêu cầu và tiêu chuẩn đầu ra, thiết kế cách các khâu kết nối với nhau để AI có thể thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. AI có thể đảm nhận nhiều thao tác, nhưng con người phải biết thiết kế quy trình, kiểm soát kết quả và chịu trách nhiệm đối với công việc.

Bên cạnh AI agent, ThS Trần Đức Sự cho rằng AI vật lý (physical AI) sẽ là xu hướng tiếp theo, khi AI không chỉ hoạt động trên máy tính, điện thoại mà còn có khả năng cảm nhận, di chuyển và tương tác với môi trường thực thông qua robot, thiết bị đeo và các hệ thống tích hợp.

Điều này cho thấy AI đang mở rộng vai trò từ xử lý tác vụ riêng lẻ sang tham gia quản lý, vận hành và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Doanh nghiệp ưu tiên người trẻ có khả năng thích nghi, giải quyết vấn đề

Ông Võ Văn Thành chia sẻ về những năng lực doanh nghiệp chú trọng ở nhân lực trẻ - Ảnh: HÀ THI

Theo ông Võ Văn Thành, Phó phòng tuyển dụng - đào tạo, Công ty cổ phần Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) - một trong những yêu cầu được doanh nghiệp chú trọng hiện nay là khả năng làm việc đa nhiệm.

Người lao động không nhất thiết bó hẹp công việc trong chuyên ngành đã học mà có thể mở rộng sang những lĩnh vực liên quan, nếu biết vận dụng kiến thức, chủ động học hỏi và thích nghi.

Bên cạnh chuyên môn, kỹ năng số và khả năng giải quyết vấn đề cũng ngày càng quan trọng. Người trẻ có lợi thế trong việc tiếp cận công nghệ, các công cụ mới, song doanh nghiệp không chỉ cần nhân sự biết sử dụng công nghệ hay hoàn thành phần việc được giao. Ở những vị trí cao hơn, khả năng tổ chức công việc, phối hợp và quản lý đội nhóm cũng là những yếu tố cần thiết.

"Những trải nghiệm thời sinh viên có thể trở thành điểm cộng khi ứng tuyển, việc tham gia Đoàn, Hội, tổ chức hoạt động, điều phối đội nhóm hay đảm nhiệm vai trò lớp trưởng đều giúp người trẻ tích lũy kinh nghiệm tổ chức, phối hợp và quản lý con người.

Đây là những kỹ năng thực tế không phải lúc nào cũng có thể hình thành chỉ qua quá trình học tập trên lớp", ông Thành nhận định.

Ngoài kỹ năng và kinh nghiệm, theo ông Thành, doanh nghiệp cũng quan tâm đến mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên. Người trẻ cần nhìn công việc không chỉ ở mức thu nhập ban đầu mà còn ở cơ hội tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân và tiến xa hơn trong nghề nghiệp. Bởi doanh nghiệp cũng tìm kiếm những nhân sự có định hướng, mong muốn gắn bó và cùng phát triển lâu dài, thay vì chỉ xem công việc là lựa chọn tạm thời.

Tại sự kiện, chương trình trao gần 110 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, dành cho sinh viên vượt khó học tốt - Ảnh: HÀ THI Hơn 65 doanh nghiệp tham gia ngày hội tuyển dụng Ngày hội tuyển dụng và kết nối doanh nghiệp Trường đại học Tôn Đức Thắng lần 2 năm 2026 thu hút hơn 65 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với gần 70 gian hàng tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, kinh doanh, xây dựng, tài chính, bảo hiểm, sản xuất... Dịp này, ban tổ chức cũng trao gần 110 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, dành cho sinh viên vượt khó học tốt. Tổng giá trị học bổng hơn 550 triệu đồng do các doanh nghiệp tài trợ.