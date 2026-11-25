Cuộc thi thu hút 152 video dự thi, từ nông dân, doanh nghiệp, sinh viên tới nhiều gương mặt trong giới nghệ thuật

Cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chỉ đạo, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức, phát động từ ngày 19-10. Sau một tháng, ban tổ chức nhận được 152 bài dự thi ở vòng sơ khảo.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ trước thềm chung kết, bà Trần Thanh Liễu, đồng sáng lập Công ty cổ phần Dừa nước Việt Nam (xã Bình Khánh, TP.HCM), bày tỏ niềm vui và bất ngờ khi video giới thiệu sản phẩm mật dừa nước cô đặc hữu cơ Vietnipa được ban giám khảo đánh giá cao.

Với bà Liễu, cuộc thi không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ câu chuyện về nguồn gốc, quá trình sản xuất và những giá trị muốn gửi gắm đến người tiêu dùng.

"Tôi hy vọng thông qua cuộc thi, ngày càng có nhiều người biết đến, quan tâm và lựa chọn sản phẩm OCOP TP.HCM", bà Liễu chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đa - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Theo ban tổ chức, thí sinh tham gia cuộc thi đến từ nhiều lĩnh vực, từ nông dân trực tiếp sản xuất, chủ doanh nghiệp đến đại diện các hiệp hội và sinh viên.

Đặc biệt, cuộc thi có sự góp mặt của các gương mặt trong giới nghệ thuật, giải trí như ca sĩ Hà Vân, ca sĩ - nhạc sĩ - đạo diễn Quách Beem, nghệ sĩ Hoàng Luân, MC Anh Đào, MC - ca sĩ Tôn Vũ cùng đạo diễn, nhà sản xuất Lữ Vân.

Các video gửi về ban tổ chức có sự đầu tư về hình ảnh, góc quay và cách kể chuyện. Nhiều thí sinh gây ấn tượng khi khai thác câu chuyện từ chính người làm ra sản phẩm, đồng thời thể hiện dấu ấn cá nhân qua lối dẫn dắt và thông điệp riêng. Qua đó, những câu chuyện về vùng nguyên liệu, làng nghề, quy trình sản xuất và giá trị sản phẩm OCOP được truyền tải sinh động, gần gũi.

Vòng chung kết và Gala vinh danh, trao giải cuộc thi diễn ra ngày 25-11, với 16 thí sinh tranh tài để tìm ra Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026.

Danh sách 16 thí sinh vào vòng chung kết Đại sứ OCOP TP.HCM 2026: 1. Bùi Khánh Linh 2. Đinh Hải Vi 3. Võ Hồ Nhã Uyên 4. Hồ Văn Minh 5. Đào Thị Nương 6. Lữ Thị Thuỳ Vân 7. Đoàn Bảo Ân 8. Nguyễn Hữu Hiếu 9. Trần Thanh Liễu 10. Đậu Thanh Tùng 11. Lê Thị Anh Đào 12. Phạm Thị Hồng Vân 13.Trần Trọng Nghĩa (Trần Chí Nghĩa) 14.Mai Thị Huế 15. Đoàn Đông Đức 16. Nguyễn Ngọc Phương