Đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích sau khi để hai con nhỏ trên cầu Cửa Hội - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 28-11, dưới chân cầu Cửa Hội, cây cầu bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh, người thân anh T.V.Đ. - 34 tuổi, ngụ xã Trung Lộc, Nghệ An vẫn túc trực theo dõi công tác tìm kiếm. Nhiều giờ trôi qua, tung tích người đàn ông vẫn chưa có thông tin.

Đứng lặng giữa đám đông, anh T.V.K. - anh trai anh Đ. liên tục hướng mắt về phía dòng sông, thấp thỏm chờ tin em trai.

Anh K. kể, khoảng 11h sáng 27-11, khi cả gia đình đang dự đám cưới một người cháu, anh nhận được thông tin về sự việc trên mạng xã hội. Cả nhà lập tức gác lại mọi việc, vội vã đến cầu Cửa Hội.

Từ đó đến nay, người thân thay nhau túc trực tại hiện trường, dõi theo từng chuyến ca nô và các lượt tìm kiếm. Điều gia đình mong mỏi nhất lúc này là sớm có tin tức về anh Đ.

Theo anh K., Đ. là con út trong gia đình, tính tình vui vẻ, hòa đồng và tốt bụng với mọi người. Anh làm nghề sơn, chủ yếu nhận việc theo các công trình để kiếm sống.

Khoảng nửa tháng trước, vợ chồng anh Đ. xảy ra mâu thuẫn, người vợ rời đi. Tuy nhiên, gia đình cho biết chưa thể xác định những bất hòa này có liên quan đến sự việc hay không.

Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều người dân và các nhóm thiện nguyện cũng mang ca nô đến khu vực cầu Cửa Hội, phối hợp tổ chức tìm kiếm dọc sông Lam. Các đội tự nguyện huy động phương tiện, nhân lực, hỗ trợ tìm kiếm hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân.

Đội cứu hộ thiện nguyện tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm nạn nhân trong đêm - Ảnh: TÂM PHẠM

Anh Nguyễn Thanh Tùng - Đội cứu hộ Tùng Time - cho hay ngay khi nắm được thông tin vụ việc, đội đã huy động ca nô cùng các thành viên đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm.

Theo anh Tùng, việc tìm kiếm trên sông gặp nhiều khó khăn do phạm vi rộng, dòng chảy và điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của phương tiện. Các thành viên phải phối hợp rà soát từng khu vực, đồng thời trao đổi thông tin với những lực lượng đang làm nhiệm vụ để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

"Chúng tôi đến đây với mong muốn hỗ trợ gia đình sớm tìm được người thân. Đây là hoạt động tình nguyện, đội tự túc phương tiện và nhân lực", anh Tùng chia sẻ.

Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lộc - cho biết anh Đ. chuyển về địa phương sinh sống khoảng hai năm trước, làm nghề tự do. Vợ chồng anh hiện ở nhà thuê.

Chính quyền địa phương đã nắm bắt thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Chiều 28-11, nhiều người dân tập trung dưới chân cầu theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước đó, trưa 27-11, người dân chạy xe qua cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An - Hà Tĩnh phát hiện một bé trai 10 tuổi và một bé gái gần 2 tuổi đứng bên chiếc xe máy, không có người lớn đi cùng. Thấy 2 cháu nhỏ hiện diện bất thường, người đi đường đến hỏi han, động viên. Qua lời kể của bé trai, cha chở 2 anh em lên cầu rồi nhảy xuống sông Lam. Người dân sau đó trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một mảnh giấy có nội dung ghi tên, tuổi người cha và 2 con. Qua xác minh, người đàn ông được xác định là anh T.V.Đ., quê phường Nghi Tân (cũ), nay thuộc phường Cửa Lò, hiện trú xã Trung Lộc, Nghệ An.