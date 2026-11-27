Người đi đường thấy hai cháu nhỏ trên cầu Cửa Hội cùng chiếc xe máy - Ảnh: TÂM PHẠM

Chiều 27-11, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân tìm kiếm một người đàn ông mất tích, nghi nhảy cầu Cửa Hội xuống sông Lam.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông chở theo hai con nhỏ đi xe máy lên cầu Cửa Hội, cây cầu bắc qua sông Lam, nối Nghệ An với Hà Tĩnh.

Sau đó, người dân phát hiện hai cháu nhỏ ở lại trên cầu cùng chiếc xe máy, không thấy người cha đâu. Theo lời kể của các cháu, người cha đã gieo mình xuống sông Lam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn ghi nhận một mảnh giấy có nội dung ghi tên, tuổi của người cha là Tr.V.Đ. (34 tuổi), ngụ phường Cửa Lò cùng hai người con, một bé trai 10 tuổi và một bé gái khoảng gần 2 tuổi.

Mảnh giấy ghi tên người cha và hai người con - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền phường Cửa Lò đã huy động lực lượng phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm dọc khu vực sông Lam dưới chân cầu Cửa Hội.

Đến chiều cùng ngày, tung tích người đàn ông vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.

Cầu Cửa Hội dài hơn 1,7km là cây cầu bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) với xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh), nằm trên tuyến đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ.