Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên sông Tiên - Ảnh: HỒNG NGHĨA

Sáng 22-11, ông Nguyễn Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) - cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm anh T.Đ.T. (28 tuổi, trú xã Tiên Phước) trên khu vực sông Tiên sau khi anh chạy xe máy qua cầu đang ngập nước lũ ở địa phương và mất tích cho đến nay.

Trước đó, khoảng 23h khuya 20-11, anh T. đi xe máy qua khu vực cầu Chìm (xã Tiên Kỳ) và bị mất liên lạc. Người nhà đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiên Phước, vào ngày nắng, người dân qua lại cầu Chìm bắc qua sông Tiên bình thường. Tuy nhiên, thời điểm anh T. mất liên lạc, trên địa bàn có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm ngập cầu, nước chảy mạnh.

Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập cầu Chìm - Ảnh: HỒNG NGHĨA

Sau khi anh T. mất tích, cơ quan chức năng trích xuất camera tại khu vực, phát hiện xe máy nghi của anh đi xuống cầu Chìm, đến giữa cầu thì không thấy đèn xe sáng. Các camera khác ở phía đối diện cũng không thấy anh T. đi qua bên kia cầu.

Nghi ngờ nạn nhân bị nước cuốn trôi, trong ngày 21-11, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm, nhưng đến 10h sáng 22-11 vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.