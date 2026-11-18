Nhiều người theo dõi việc đưa thi thể nam sinh ở gần cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu, Nghệ An lên bờ sáng 11-11- Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu của hai tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Xâm phạm thi thể", xảy ra trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, vụ việc xảy ra khoảng 5h25 ngày 9-11-2026, tại khu vực thôn Tiên Tiến, xã Hải Châu, Nghệ An.

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Hải Châu và xã Diễn Châu, ngày 9-11, hai địa phương nhận được thông tin phối hợp tìm kiếm em H.X.Q. (18 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) mất tích trên địa bàn.

Trong hai ngày, nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu vực sông và vùng gần cầu Lạch Vạn, đoạn đổ ra cửa biển nhưng chưa có kết quả.

Đến sáng 11-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thi thể Q. ở khu vực gần cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu.

Một số nguồn tin cho biết trước khi mất liên lạc với gia đình, Q. đi cùng N.H.Q.T. (19 tuổi), bạn thân, cùng quê và đang học tại một trường cao đẳng nghề ở phường Vinh Phú, Nghệ An.

Cơ quan công an đã làm việc, lấy lời khai của T. sau vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những người chứng kiến, biết nội dung vụ việc hoặc có thông tin liên quan đến người, phương tiện và các tình tiết xảy ra tại khu vực trên cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Hữu Hảo qua số điện thoại 0365.657.374 để phối hợp cung cấp thông tin.