Điều tra vụ nam sinh nghi bị bạn thả xuống sông sau tai nạn

Cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu, Nghệ An - nơi nam sinh Q. mất tích - Ảnh: TÂM PHẠM

Tối 11-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND xã Diễn Châu, Nghệ An xác nhận cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc một nam sinh nghi bị bạn thả xuống sông sau vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã Diễn Châu cung cấp, hai ngày trước địa phương nhận được nguồn tin phối hợp tìm kiếm em H.X.Q. (18 tuổi, ngụ phường Quỳnh Mai, Nghệ An) mất tích trên địa bàn xã.

Suốt hai ngày qua, nhiều lực lượng cùng tìm kiếm Q. ở sông và gần cầu Lạch Vạn đổ ra cửa biển nhưng không có kết quả.

Nhiều nguồn tin cho hay, trước khi mất liên lạc với gia đình, Q. đi cùng N.H.Q.T. (19 tuổi, bạn thân, cùng quê) và học ở một trường cao đẳng dạy nghề ở phường Vinh Phú, Nghệ An.

Đến sáng 11-11, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi thể Q. ở gần cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu.

Nhiều đội thợ lặn tìm kiếm Q. suốt hai ngày qua - Ảnh: DŨNG NGUYỄN QUÂN

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu T. - bạn Q. cho hay cuối tuần qua, cả hai cùng về quê. Khoảng 2h sáng 9-11, hai người rủ nhau đi nhậu.

Đến 4h cùng ngày, T. chạy xe máy trên đường ven biển chở Q. vào trường để chuẩn bị cho tuần học mới. Khi qua một cây cầu thuộc địa phận xã Hải Châu, Nghệ An, Q. ngồi phía sau bị ngã, đầu va vào lan can cầu khiến bất tỉnh.

Do đường vắng, không gọi được ai nhờ hỗ trợ nên T. ôm bạn, chạy xe đưa đi cấp cứu.

Nhiều người theo dõi việc vớt thi thể em Q. sáng 11-11 - Ảnh: DŨNG NGUYỄN QUÂN

Tuy nhiên, khi đến cầu Lạch Vạn, đoạn qua xã Diễn Châu, T. phát hiện Q. không còn thở nên hoảng loạn, đã thả bạn xuống sông.

"Diễn biến vụ việc về vụ tai nạn và có hay không việc T. thả bạn xuống sông đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ", lãnh đạo xã Diễn Châu thông tin thêm.