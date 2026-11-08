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Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên trong vụ bị rượt đuổi rồi nhảy xuống sông mất tích

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân và lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam thanh niên 19 tuổi mất tích sau khi cùng một người khác nhảy từ cầu Hùng Vương xuống sông Đà Rằng, đoạn nối phường Tuy Hòa và phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Tìm thấy thi thể thanh niên trong vụ nhảy xuống sông mất tích - Ảnh 2.

Người dân đưa thi thể nạn nhân vào bờ - Ảnh: cắt từ clip

Ngày 8-11, lãnh đạo UBND phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh L.T.P. (19 tuổi, trú phường Tuy Hòa), nạn nhân mất tích trong vụ nhảy cầu Hùng Vương xuống sông Đà Rằng xảy ra rạng sáng 7-11.

Thi thể nạn nhân nổi trên sông và được phát hiện, đưa vào bờ vào khoảng gần 14h cùng ngày. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể sẽ được gia đình nạn nhân đưa về lo hậu sự.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 3h ngày 7-11, hai nhóm thanh niên rượt đuổi nhau trên đường Hùng Vương, hướng từ phường Tuy Hòa sang phường Phú Yên.

Khi đến gần phía nam cầu Hùng Vương, hai nam thanh niên bỏ lại xe máy, leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Đà Rằng.

Người dân địa phương sau đó cứu sống được P.G.T. (17 tuổi, trú phường Tuy Hòa) và đưa người này vào bờ an toàn. Riêng anh L.T.P. mất tích, lực lượng chức năng, người dân và các đội cứu hộ đã tích cực tổ chức tìm kiếm.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác minh diễn biến cuộc rượt đuổi giữa hai nhóm thanh niên để xử lý theo quy định.

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên trong vụ bị rượt đuổi rồi nhảy xuống sông mất tích - Ảnh 2.Tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã

Hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn ở Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai nam sinh mất tích khi ra sông Mã tắm vào chiều 26-10.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: thi thể phường Tuy Hoà nhảy cầu mất tích tỉnh Đắk Lắk

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