Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên trong vụ bị rượt đuổi rồi nhảy xuống sông mất tích

Người dân đưa thi thể nạn nhân vào bờ - Ảnh: cắt từ clip

Ngày 8-11, lãnh đạo UBND phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh L.T.P. (19 tuổi, trú phường Tuy Hòa), nạn nhân mất tích trong vụ nhảy cầu Hùng Vương xuống sông Đà Rằng xảy ra rạng sáng 7-11.

Thi thể nạn nhân nổi trên sông và được phát hiện, đưa vào bờ vào khoảng gần 14h cùng ngày. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể sẽ được gia đình nạn nhân đưa về lo hậu sự.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 3h ngày 7-11, hai nhóm thanh niên rượt đuổi nhau trên đường Hùng Vương, hướng từ phường Tuy Hòa sang phường Phú Yên.

Khi đến gần phía nam cầu Hùng Vương, hai nam thanh niên bỏ lại xe máy, leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Đà Rằng.

Người dân địa phương sau đó cứu sống được P.G.T. (17 tuổi, trú phường Tuy Hòa) và đưa người này vào bờ an toàn. Riêng anh L.T.P. mất tích, lực lượng chức năng, người dân và các đội cứu hộ đã tích cực tổ chức tìm kiếm.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác minh diễn biến cuộc rượt đuổi giữa hai nhóm thanh niên để xử lý theo quy định.