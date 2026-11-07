Bị rượt đuổi, hai thanh niên nhảy cầu Hùng Vương xuống sông, một người mất tích

Ngày 7-11, lãnh đạo UBND phường Phú Yên, Đắk Lắk cho hay đã nắm được vụ việc hai thanh niên nhảy từ cầu Hùng Vương xuống sông Đà Rằng, đã cứu được một thanh niên, người còn lại vẫn mất tích, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng, người dân tìm kiếm nam thanh niên nhảy sông mất tích còn lại - Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, hai nhóm thanh niên rượt đuổi nhau trên đường Hùng Vương, hướng từ phường Tuy Hòa sang phường Phú Yên.

Khi đến gần phía nam cầu Hùng Vương, hai nam thanh niên bỏ lại xe máy, leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông.

Sau đó, người dân địa phương cứu được P.G.T. (17 tuổi, trú phường Tuy Hòa) và đưa vào bờ an toàn. Nam thanh niên còn lại là L.T.P. (19 tuổi, trú phường Tuy Hòa) hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm nạn nhân trên sông Đà Rằng.

Cùng với công tác cứu nạn, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác minh diễn biến cuộc rượt đuổi để xử lý theo quy định.