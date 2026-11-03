Thi thể cụ bà đang phân hủy ở rừng bần gần cầu Cửa Hội

Thi thể nạn nhân ở khu vực rừng bần gần cầu Cửa Hội, Nghệ An - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tối 3-11, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết thi thể được phát hiện ở rừng bần là công dân ở địa phương.

Chiều cùng ngày, anh Dũng Nguyễn Quân - thành viên đội cứu hộ ở Nghệ An - cho biết đội nhận được tin về một thi thể dạt vào rừng bần gần cầu Cửa Hội.



Thời điểm được phát hiện, thi thể đã phân hủy mạnh, trên người vẫn còn quần áo và mắc kẹt tại khu vực rừng bần.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đội cứu hộ đã đăng tải hình ảnh, thông tin nhận dạng lên mạng xã hội với mong muốn tìm kiếm người thân của nạn nhân.

Đến khoảng 20h tối 3-11, người thân xác nhận danh tính nạn nhân là bà N.T.L. - 67 tuổi, ngụ phường Trường Vinh, Nghệ An.

Bà L. bị trầm cảm, mất liên lạc với gia đình 4 ngày trước.