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Tìm thấy thi thể thanh niên đi câu cá mất tích ở hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

tác giả
M.V
M.V
M.V

Lực lượng chức năng tìm thấy nam thanh niên mất tích khi đi câu cá trên hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tìm thấy thi thể thanh niên đi câu cá mất tích ở hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh: K.L.

Tối 1-11, lực lượng chức năng cùng các đội tìm kiếm đã phát hiện thi thể nam thanh niên mất tích khi đi câu cá trên hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau ba ngày tìm kiếm.

Nam thanh niên là anh N.C.B. (31 tuổi, quê Cần Thơ, trú Lâm Đồng), mất tích từ chiều 29-10.

Suốt ba ngày qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, Tổ phản ứng nhanh xã Hiệp Thạnh cùng người dân đã tham gia tìm kiếm trong điều kiện nước sâu, lạnh.

Trước đó, 16h ngày 29-10, anh B. cùng một số người bạn đến hồ Tuyền Lâm vui chơi, câu cá. Phát hiện cần câu bị trôi, anh B. bơi ra hồ lấy nhưng bị đuối nước, mất tích.

Nhận được tin báo, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm.

Hồ Tuyền Lâm là hồ nhân tạo, hình thành từ việc xây đập ngăn suối Tía, thi công trong giai đoạn 1982 - 1987. Hồ nằm trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - khu du lịch đầu tiên của cả nước được công nhận cấp quốc gia, từ năm 2017, với diện tích quy hoạch hơn 2.900ha.

Nơi này cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6 - 7km, thu hút du khách bằng các hoạt động chèo thuyền kayak, câu cá, cắm trại ven hồ.

Sau 3 ngày tìm kiếm, phát hiện thanh niên mất tích ở hồ Tuyền Lâm - Ảnh 2.Du khách Mỹ bơi ra giữa hồ ở Đà Lạt cứu người đuối nước

Du khách Mỹ bơi ra giữa hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt cứu người phụ nữ rơi xuống nước.

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M.V
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    Chủ đề: mất tích Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm câu cá Đà Lạt Cần Thơ

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