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Làm rõ hành vi người phụ nữ ‘ngồi lì’ trên xe máy, cản trở cảnh sát giao thông ở Lâm Đồng

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) đang phối hợp làm rõ hành vi người phụ nữ “ngồi lì” trên xe máy, cản trở lực lượng cảnh sát giao thông làm việc.

Làm rõ hành vi người phụ nữ ‘ngồi lì’ trên xe máy, cản trở cảnh sát giao thông ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Một người phụ nữ "ngồi lì" trên xe máy vi phạm, không cho cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ - Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội

Vụ việc trên xảy ra tại Km13+800 quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng lúc chiều tối 30-10.

Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đoạn đường trên, cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện xe máy ông B.T.Đ. (41 tuổi, ở phường Phú Thủy) chạy quá tốc độ.

Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục kiểm tra giấy tờ, ông Đ. không có giấy phép lái xe.

Ông Đ. bị cán bộ cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm với hai lỗi trên, đồng thời niêm phong tang vật, tạm giữ theo thủ tục. Tuy nhiên, lập biên bản xong, ông Đ. không ký và bỏ đi ra ngoài.

Lúc này có một người phụ nữ đi cùng với ông Đ. vào chửi bới, la lối, quay phim tổ tuần tra và không đồng ý niêm phong xe máy để đưa về trụ sở. Người phụ nữ này lên xe máy "ngồi lì".

Mặc dù được vận động giải thích nhiều lần nhưng người phụ nữ vẫn cản trở, không cho cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Trước tình hình này, tổ tuần tra báo Công an xã Hàm Thuận đến phối hợp xử lý.

Trong quá trình làm việc, tổ công tác đã nhiều lần yêu cầu người phụ nữ rời khỏi xe nhưng vẫn không chấp hành.

Không còn cách nào khác, tổ công tác buộc phải cưỡng chế để đưa người và xe về trụ sở Công an xã Hàm Thuận để xử lý.

Làm rõ hành vi người phụ nữ ‘ngồi lì’ trên xe máy, cản trở cảnh sát giao thông ở Lâm Đồng - Ảnh 3.Làm rõ clip nhóm người cản trở cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn ở chợ Hưng Long

Ngày 6-4, lực lượng chức năng đang làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội liên quan việc nhóm người có hành vi cản trở, chống đối cảnh sát giao thông khi được yêu cầu đo nồng độ cồn.


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    Chủ đề: quốc lộ 28 chống người thi hành công vụ vi phạm giao thông Cảnh sát giao thông Lâm Đồng

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