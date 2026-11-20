Thi thể em N.V.T.V. (11 tuổi) được tìm thấy khi dạt vào bãi biển cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 15km về phía Nam - Ảnh: NGỌC KIỂN

Ngày 20-11, Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng Cát Khánh (Gia Lai), xác nhận người dân đã tìm thấy thi thể nữ sinh N.V.T.V. (11 tuổi), bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển hôm 19-11.

Theo Trung tá Dương, lúc 3h sáng, thi thể của em N.V.T.V. được người dân địa phương phát hiện dạt vào bãi cát cách bãi biển Trung Lương, xã Cát Tiến - hiện trường xảy ra tai nạn, khoảng 15km về phía Nam.

Ngay sau khi phát hiện thi thể, người dân đã thông báo cho gia đình em V. đến nhận và đưa về nhà lo hậu sự.

Trước đó, sáng 19-11, nhóm 4 học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở Tuy Phước Bắc, xã Tuy Phước Bắc, đi xe đạp điện đến vui chơi tại bãi tắm Trung Lương.

Trong lúc vui đùa, tắm biển, 3 học sinh bị sóng cuốn ra xa, em còn lại trong nhóm chạy đi kêu cứu Trạm Kiểm soát biên phòng Cát Tiến gần đó.

Ngay khi phát hiện sự việc, bộ đội biên phòng và ngư dân địa phương đánh cá gần đó đã kịp lao ra vớt được 2 em. Sau khi sơ cứu, sức khỏe 1 em tạm ổn, còn 1 em yếu hơn, được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.

Riêng em N.V.T.V. bị sóng cuốn mất tích, được cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm suốt ngày 19-11 và được người dân phát hiện dạt vào bờ lúc 3h sáng 20-11.

Ông Nguyễn Đình Chương, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, cho hay trước tai nạn đau lòng, chính quyền địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình em V..

Vụ 3 học sinh đuối nước: Tìm thấy thêm một thi thể Thi thể một trong ba em học sinh đuối nước tại bãi biển xã Thạch Hải vừa được tìm thấy cách địa điểm gặp nạn 6km.



