2 thửa đất được ‘xẻ’ thành 97 lô để bán: Ai chịu trách nhiệm làm hạ tầng?

Chủ đất mở đường để bán các lô đất sau khi đã tách thửa hàng loạt - Ảnh tư liệu TTO

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng vừa thông tin về việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 2 thửa đất tại xã Hòa Tiến được tách thành 97 thửa sau khi chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có vấn đề đầu tư hạ tầng.

Chủ sử dụng đất phải đảm bảo về hạ tầng

Theo sở này, ngày 30-5-2026, UBND TP có quyết định 75, quy định một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn, trong đó quy định điều kiện tách thửa có lối đi chung.

Sở đã quán triệt các đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP khi giải quyết hồ sơ tách thửa, đăng ký biến động đối với trường hợp diện tích chuyển mục đích sử dụng đất bất thường, nhiều hồ sơ phát sinh liên tục trong thời gian ngắn hoặc tăng đột biến.

Liên quan 2 thửa đất nêu trên, UBND xã Hòa Tiến cũng đã có văn bản phối hợp thực hiện kết luận thanh tra, cụ thể:

Đối với thửa đất số 234 của ông Hoàng Văn Quý:

Hiện trạng thửa đất đã hình thành lối đi chung bằng bê tông xi măng có độ dày khoảng 15cm, có trồng cây xanh, điện chiếu sáng.

Trên trục chính, chủ sử dụng đất đã đầu tư mương thoát nước có khẩu độ 0,4m x 0,5m. Tuy nhiên, cuối tuyến chỉ thoát ra mương đất tự nhiên do khu vực chưa được quy hoạch và đầu tư hệ thống thoát nước nên chưa thể đấu nối. Các lối đi chung còn lại chưa có mương thoát nước dọc tuyến.

Hiện toàn bộ khu vực là đất trống, chưa xây dựng nhà ở, việc thoát nước tại khu vực chủ yếu là thẩm thấu tự nhiên.

Ông Quý đã cam kết đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước tại các lối đi chung còn lại, đồng thời có biện pháp thoát nước hiệu quả nếu mật độ xây dựng và sinh sống tăng lên.

Đối với thửa đất số 107 của ông Trần Hồng Quảng:

Thửa đất đã hình thành lối đi chung bằng bê tông nhựa có độ dày khoảng 20cm, kết nối với đường giao thông hiện trạng và có điện chiếu sáng.

Chủ đất đã đầu tư mương thoát nước có khẩu độ 0,4m x 0,4m, cuối tuyến thoát ra mương đất tự nhiên.

Theo địa phương, khu đất hiện vẫn để trống, có độ dốc tự nhiên nên khả năng thoát nước trong khu vực được đảm bảo.

Thanh tra Đà Nẵng đã có kết luận thanh tra liên quan 2 thửa đất tại Hòa Tiến - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thanh tra yêu cầu rà soát hạ tầng 2 khu đất

Trước đó, Tuổi Trẻ đã thông tin việc Thanh tra Đà Nẵng kết luận thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa sau khi chuyển mục đích tại 2 thửa đất này.

Theo đó, ông Hoàng Văn Quý (người sử dụng thửa đất số 234, diện tích 10.681,4m²) đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, tách thành 75 thửa.

Ông Trần Hồng Quảng (người sử dụng thửa đất số 107, diện tích 3.138m²) cũng đã tách thành 22 thửa và thực hiện chuyển nhượng.

Thanh tra đã chỉ ra trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó có người sử dụng đất trong việc xây dựng hạ tầng khi chưa bảo đảm điều kiện; có trường hợp xây dựng trên đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp.

Thanh tra kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của ông Quý và ông Quảng.

Đồng thời, rà soát việc xây dựng kết cấu hạ tầng tại 2 khu đất, yêu cầu chủ sử dụng đất khắc phục nếu công trình không bảo đảm quy định về quản lý chất lượng xây dựng và xử lý vi phạm nếu có...