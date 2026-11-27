Sinh viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong ngày tốt nghiệp đợt tháng 11-2026 - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Sáng 27-11, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cho 8 tân tiến sĩ, 270 tân thạc sĩ và 3.576 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư trong đợt này.

Ở bậc đại học, trường trao 11 cúp toàn năng cho những sinh viên tiêu biểu đại diện các khoa, trong đó có 10 sinh viên đạt loại xuất sắc; 52 sinh viên được trao huy chương vàng tốt nghiệp.

Trường cũng khen thưởng 5 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn quy định một năm, 5 sinh viên có điểm trung bình tích lũy đứng đầu khóa ngành, và 5 sinh viên hệ vừa làm vừa học có thành tích học tập đứng đầu khóa.

Bốn năm chinh phục GPA 4.0 của nữ sinh viên Bách khoa

GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường - trao cúp toàn năng và huy chương vàng tốt nghiệp cho Trần Như Mai Anh - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Trong số những sinh viên được vinh danh, Trần Như Mai Anh, ngành kỹ thuật máy tính, khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, gây ấn tượng với thành tích GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Mai Anh đồng thời nhận cúp toàn năng và huy chương vàng tốt nghiệp.

Trước đó, Mai Anh là á khoa đầu vào năm 2022 của trường, thủ khoa với 1.087/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Mai Anh cho biết đạt GPA 4.0 là mục tiêu cô đặt ra từ năm nhất. Tuy nhiên, những ngày đầu bước vào môi trường đại học, cô cũng gặp không ít bỡ ngỡ và cần thời gian để thích nghi với cách học mới.

"Có những giai đoạn lịch thi dồn dập, nhiều hạn chót bài tập và hoạt động cùng lúc khiến tôi từng hoài nghi khả năng duy trì kết quả tuyệt đối. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ đến việc rút môn hoặc chỉ cần hoàn thành các môn học.

Điều tôi tự hào không chỉ là GPA 4.0 mà còn là việc bản thân đã kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng", Mai Anh chia sẻ.

Để duy trì kết quả học tập, Mai Anh chủ động theo sát chương trình trong suốt học kỳ, tham gia đầy đủ các buổi giảng, ôn tập và làm bài kiểm tra thường xuyên thay vì chờ đến kỳ thi mới bắt đầu học. Việc đặt mục tiêu cụ thể và dự trù thời gian cũng giúp cô cân bằng giữa học tập với các hoạt động Đoàn - Hội.

Theo Mai Anh, điều quan trọng để duy trì sự bền bỉ không phải lúc nào cũng cố gắng hết sức, mà là giữ được tính kỷ luật, sự chủ động và nhịp độ học tập ổn định.

Yêu thích máy móc và kỹ thuật từ nhỏ, cùng những câu chuyện về Bách khoa từ người cha từng là cựu sinh viên của trường, Mai Anh lựa chọn ngành kỹ thuật máy tính. Sau bốn năm, cô càng nhận thấy sức hấp dẫn của ngành học nhờ tính kết nối giữa nhiều lĩnh vực, từ hệ thống nhúng, thiết kế vi mạch đến trí tuệ nhân tạo.

Sau tốt nghiệp, Mai Anh dự định ưu tiên phát triển sự nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi thực hiện kế hoạch du học thạc sĩ tại Đức.

Tốt nghiệp sớm, theo đuổi nghiên cứu từ khi còn là sinh viên

GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường - trao khen thưởng cho Dương Hồ Nam, người tốt nghiệp sớm 1 năm, đạt GPA 4.0/4.0 và xếp loại xuất sắc - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Trong đợt này, Dương Hồ Nam, sinh viên ngành khoa học máy tính, khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, tốt nghiệp sớm hơn thời gian quy định một năm, đạt GPA 4.0/4.0 và xếp loại xuất sắc.

Nam bắt đầu nghĩ đến việc học vượt từ học kỳ thứ hai năm nhất. Ban đầu, đây đơn thuần là thử thách để bản thân nỗ lực hơn, nhưng dần trở thành mục tiêu mà anh quyết tâm theo đuổi.

Khó khăn lớn nhất của Nam trong quá trình học vượt là phân bổ thời gian, bởi lịch học, hạn nộp bài và áp lực thi cử của nhiều môn thường tập trung cùng thời điểm. Để giải quyết, Nam tìm những người bạn đồng hành phù hợp, cùng thảo luận, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ nhau trong học tập. Cách học này vừa giúp giảm áp lực, vừa tạo thêm thời gian để Nam tập trung vào những môn học khác.

Nam còn sớm quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Động lực đến từ việc biết đến những sinh viên có công bố và giải thưởng học thuật lớn tại trường. Nam tham gia nhóm nghiên cứu để củng cố kiến thức nền tảng, tích lũy kinh nghiệm qua các dự án và tìm ra lĩnh vực mình thực sự muốn theo đuổi.

Với các lĩnh vực toán ứng dụng và trí tuệ nhân tạo, Nam cho rằng việc học lý thuyết cần đi cùng thực hành. Thay vì chỉ chứng minh công thức hay đọc hiểu thuật toán, Nam chủ động hiện thực các mô hình từ đầu để hiểu cách dữ liệu vận hành.

Khi gặp bài toán thực tế có dữ liệu nhiễu hoặc mô hình chưa đạt hiệu quả như mong muốn, Nam quay lại những kiến thức toán nền tảng để tìm nguyên nhân và điều chỉnh.

Chia sẻ với những sinh viên muốn bắt đầu nghiên cứu khoa học hoặc phát triển bản thân trong môi trường đại học, Nam nhắn nhủ: "Đừng đợi đến khi cảm thấy mình đủ giỏi mới bắt đầu, hãy bắt đầu để trở nên giỏi hơn".

Nam còn tham gia các cuộc thi học thuật, trải nghiệm môi trường quốc tế và hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện.

"Những trải nghiệm này giúp mình tự tin hơn khi trình bày ý tưởng bằng ngoại ngữ, tiếp nhận phản biện và làm việc với bạn bè quốc tế. Hoạt động phong trào cũng mang lại những kỹ năng cần thiết mà việc học trên giảng đường khó có thể truyền tải đầy đủ, như lãnh đạo, giao tiếp, tổ chức sự kiện và thấu cảm với cộng đồng", Nam cho biết.