10 tháng, Quảng Ngãi khởi tố 643 bị can trong các vụ án ma túy

Một nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị công an bắt giữ tại xã miền núi Kon Đào - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 4-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin từ ngày 15-12-2025 đến 10-10-2026 đã phát hiện, bắt giữ 363 vụ với 669 người phạm tội về ma túy, thu giữ 31,127kg ma túy tổng hợp các loại. Cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 339 vụ với 643 bị can.

Cùng thời gian này, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý vi phạm hành chính 1.283 vụ với 1.360 người, tổng số tiền phạt hơn 1,65 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong số những người liên quan đến các vụ việc có 35 người dưới 18 tuổi và 145 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Những con số này cho thấy ma túy không chỉ là vấn đề ở khu vực đô thị mà đang từng bước xâm nhập vào vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, với xu hướng trẻ hóa đáng báo động.

Có những thiếu niên 14 - 15 tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã sa vào con đường nghiện ngập, thậm chí tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng hoặc những khu vực vắng vẻ.

Đáng lo ngại hơn, một bộ phận thanh thiếu niên vẫn có những nhận thức sai lầm như cho rằng ma túy đá chỉ để giải trí, không gây nghiện như heroin hoặc người chưa đủ tuổi thì sẽ không bị pháp luật xử lý.

Để ngăn chặn ma túy xâm nhập giới trẻ vùng cao, công an khuyến nghị bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở. Cha mẹ cần dành thời gian lắng nghe, đồng hành cùng con, kịp thời nhận diện những biểu hiện bất thường.

Nhà trường và chính quyền địa phương cần đổi mới cách tuyên truyền pháp luật, phù hợp với đặc điểm văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cần phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, già làng, người có uy tín và lực lượng Công an cơ sở trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện sớm nguy cơ, không để ma túy tiếp tục len lỏi vào từng bản làng.