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Từ 4 người sử dụng ma túy ở chung cư The Sóng, công an bắt 23 người liên quan

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ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Phát hiện 2 cặp nam nữ tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở chung cư The Sóng, Công an phường Vũng Tàu phối hợp PC04 Công an TP.HCM điều tra mở rộng, bắt 23 bị can.

Công an bắt 23 người liên quan từ vụ ma túy chung cư The Sóng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và các bị can (áo vàng) trong vụ án ma túy phát hiện tại chung cư The Sóng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1-11, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 bị can để điều tra về các tội Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy (điều tra mở rộng từ vụ 4 người sử dụng ma túy ở chung cư The Sóng).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Vũng Tàu phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng (số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu).

Trên cơ sở đó, Công an phường Vũng Tàu đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) tổ chức đấu tranh.

Khoảng 3h ngày 3-10, Công an phường Vũng Tàu phối hợp PC04 kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng, phát hiện 4 người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi.

Qua kiểm tra nhanh, cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 gói ni lông chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các nghi phạm khai nhận đã mua ma túy từ một đối tượng khác để sử dụng tại căn hộ.

Không dừng lại ở việc xử lý các nghi phạm tại hiện trường, với quyết tâm truy xét đến cùng nguồn cung ma túy, Công an phường Vũng Tàu tiếp tục phối hợp PC04 mở rộng điều tra, phát hiện thêm 4 người có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy gồm Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương.

Đồng thời, hai lực lượng tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 người có liên quan để xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian không quá 3 ngày, Công an phường Vũng Tàu và PC04 đã mở rộng điều tra, truy xét, triệu tập tổng cộng 30 đối tượng liên quan.

Mặc dù thời gian gấp rút, địa bàn xác minh rộng, các đối tượng cư trú phân tán, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, làm việc liên tục, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt 23 bị can, đồng thời thời tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý những người còn lại.

chung cư The Sóng - - Ảnh 2.Ra mắt không gian tuyên truyền phòng, chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 27-10, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) ra mắt 'Không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội' tại nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

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    Chủ đề: ma túy Công an phường Vũng Tàu Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Thành phố ( PC 04 chung cư The Sóng Công an TP. HCM

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