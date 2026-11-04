Bắt 98 người trong đường dây ma túy từ Campuchia qua Hưng Yên về Hà Nội

Các nghi phạm trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4-11, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở vừa phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an làm rõ 11 "cầu" mua bán ma túy, trong đó có các đầu mối cung cấp, tiêu thụ số lượng lớn và mạng lưới bán lẻ trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện hành vi sử dụng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy để giao dịch vàng, nhà đất nhằm rửa tiền, hợp thức hóa lợi nhuận bất chính.

Công an đã bắt giữ, xử lý 137 nghi phạm, thu giữ hơn 39kg ma túy các loại, một khẩu súng và 10 viên đạn.

Trong đó, 98 nghi phạm đã bị khởi tố, xử lý hình sự về năm tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Ngoài ra, 39 người được đưa đi cai nghiện ma túy.

Hai nghi phạm Nguyễn Công Sơn (28 tuổi, trú Hưng Yên, trái) và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, trú phường Hà Đông, Hà Nội) bị bắt giữ trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

