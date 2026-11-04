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Bắt 98 người trong đường dây ma túy từ Campuchia qua Hưng Yên về Hà Nội

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Từ Campuchia qua Hưng Yên về Hà Nội, đường dây mua bán ma túy quy mô lớn cùng thủ đoạn rửa tiền bằng vàng, bất động sản vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá.

Các nghi phạm trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4-11, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở vừa phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an làm rõ 11 "cầu" mua bán ma túy, trong đó có các đầu mối cung cấp, tiêu thụ số lượng lớn và mạng lưới bán lẻ trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện hành vi sử dụng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy để giao dịch vàng, nhà đất nhằm rửa tiền, hợp thức hóa lợi nhuận bất chính.

Công an đã bắt giữ, xử lý 137 nghi phạm, thu giữ hơn 39kg ma túy các loại, một khẩu súng và 10 viên đạn.

Trong đó, 98 nghi phạm đã bị khởi tố, xử lý hình sự về năm tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Ngoài ra, 39 người được đưa đi cai nghiện ma túy.

Hai nghi phạm Nguyễn Công Sơn (28 tuổi, trú Hưng Yên, trái) và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, trú phường Hà Đông, Hà Nội) bị bắt giữ trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Bắt 137 nghi phạm trong đường dây ma túy từ Campuchia qua Hưng Yên về Hà Nội - Ảnh 5.Thượng tá Nguyễn Thành Hưng: '99% tình trạng mua bán bóng cười tại TP.HCM không còn nữa'

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM - khẳng định phải chấm dứt việc mua bán bóng cười để thế hệ trẻ không sa ngã vào tệ nạn này.

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    Chủ đề: đường dây ma túy Hà nỘi tỉnh Hưng Yên Campuchia ma túy

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