Bắt 3 nghi phạm trong đường dây mua bán 55kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Nghi phạm Phạm Tuấn Cường cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30-10, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng với các đơn vị nghiệp vụ Hải quan, Bộ đội biên phòng bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Theo công an, ngày 17-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về nhóm người nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam.

Ngày 19-9, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực 9), Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay (Chi cục Hải quan khu vực 9), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (33 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long).

Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng khoảng 25kg ma túy loại methamphetamine.

Nghi phạm Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy cùng vật chứng thu giữ tại Lào - Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục mở rộng điều tra, cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an tại Lào tổ chức truy bắt các nghi phạm liên quan tại Lào gồm Phan Văn Triệu (25 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn Duy (34 tuổi, cùng trú Vĩnh Long) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Triệu, Duy bị bắt khi đang ở tại khách sạn Saysombom. Công an thu giữ thêm khoảng 30kg ma túy dạng đá.

Đến ngày 15-10, tổ công tác gồm đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn độ hai nghi phạm về Việt Nam để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng nghi phạm.

Nghi phạm Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy bị cơ quan công an dẫn độ về Việt Nam - Ảnh: Công an cung cấp