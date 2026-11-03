Thượng tá Nguyễn Thành Hưng: '99% tình trạng mua bán bóng cười tại TP.HCM không còn nữa'

Công an TP.HCM tiếp đón đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 3-11, Công an TP.HCM tiếp đón đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đến làm việc, khảo sát điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự buổi làm việc có ông Hà Dũng Hải - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Công an TP.HCM có Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc Công an Thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ.

Nội dung khảo sát tập trung làm rõ việc cụ thể hóa học tập và làm theo tấm gương của Bác trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ: bản lĩnh trước khó khăn, trách nhiệm với công việc, sâu sát cơ sở, tận tụy phục vụ Nhân dân; lấy kết quả giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra làm căn cứ đánh giá.

Trong công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là tinh thần kiên trì, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh với các đường dây, tổ chức tội phạm; mở rộng điều tra, xử lý các mắt xích liên quan theo phương châm "lần theo dòng chảy ma túy".

Qua những vụ việc, chuyên án tiêu biểu, chương trình hướng đến khắc họa phẩm chất, trách nhiệm và đóng góp cụ thể của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy.

Một nội dung trọng tâm của buổi khảo sát là việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng Thành phố không ma túy. Gắn đấu tranh, xử lý tội phạm với phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nhân dân ở cơ sở.

Việc khảo sát hướng đến đánh giá sự chuyển biến tại từng địa bàn qua đối chiếu tình hình trước và sau khi triển khai các giải pháp; kết quả xử lý những vấn đề phức tạp, khả năng duy trì an ninh, trật tự và những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

Đồng thời, quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa nguy cơ tái phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM - trao đổi với đoàn khảo sát - Ảnh: ĐAN THUẦN

Trao đổi với đoàn khảo sát, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cho biết sau khi tiếp nhận hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy về Bộ Công an quản lý, Công an TP.HCM đã rà soát, thống kê danh sách khoảng 46.000 người từng cai nghiện tại các cơ sở trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025.

Từ danh sách này, công an phối hợp lực lượng cơ sở tổ chức rà soát từng người, xác định nơi ở, tình trạng hiện tại và mời kiểm tra ma túy. Trường hợp dương tính sẽ được xử lý theo quy định, đưa đi cai nghiện hoặc xem xét xử lý hình sự, đồng thời truy xét nguồn cung ma túy.

Việc rà soát cũng nhằm quản lý chặt người nghiện, giảm nguồn cầu ma túy, từ đó góp phần kéo giảm hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng lập chuyên án đấu tranh với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ sử dụng ma túy, kể cả hoạt động rao bán tràn lan trên mạng, nhằm ngăn chặn điều kiện phục vụ việc sử dụng ma túy.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, trước đây ở các tụ điểm vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM tình trạng bán bóng cười diễn ra tràn lan, công khai. Trước tình hình đó, Công an Thành phố giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế phải chịu trách nhiệm xử lý triệt để.

"Đến nay tôi khẳng định 99% tình trạng mua bán bóng cười, khí N₂O trên địa bàn TP.HCM là không còn nữa, chỉ còn đâu đó các đối tượng mang từ nơi khác về sử dụng. Người dân tại TP.HCM đều có thể nhận thấy được điều đó. Phải chấm dứt bóng cười để cho thế hệ trẻ không sa ngã vào tệ nạn này nữa", Thượng tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Xử lý hơn 6.000 vụ, gần 17.800 người liên quan ma túy trong 10 tháng đầu năm Báo cáo với đoàn khảo sát, Công an TP.HCM cho biết riêng lĩnh vực ma túy trong 10 tháng đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an cấp xã và các phòng nghiệp vụ khác đã khám phá, xử lý 6.401 vụ, 17.756 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; so với liền kề tăng 1.838 vụ; tăng 5.421 đối tượng. Qua đó khởi tố 4.527 vụ, 14.699 bị can; xử phạt hành chính 1.807 vụ, 2.929 đối tượng; chuyển công an tỉnh khác xử lý 67 vụ, 128 đối tượng.