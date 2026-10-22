Từ 6 người dương tính ma túy ở bar Aplus Sài Gòn, Công an TP.HCM bắt 151 người

Chiều 20-10, Công an TP.HCM tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 người - Ảnh: Công an TP.HCM

Đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bị triệt phá

Ngày 22-10, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt 151 người, thu giữ hơn 176kg ma túy cần sa cùng nhiều tang vật có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Thành phố và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Quá trình rà soát, theo dõi, lực lượng công an phát hiện phương thức hoạt động của một số đối tượng là sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm khác, sau đó di chuyển đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập, vui chơi, giải trí, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Những nghi phạm bị bắt trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM

Rạng sáng 7-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt), phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Không dừng lại ở việc xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an đã mở rộng xác minh, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh phía Tây Nam Bộ.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức nhiều mũi truy xét, từng bước làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Nghi phạm Lê Tuấn (41 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng tang vật - Ảnh: Công an TP.HCM

Sử dụng tài khoản ẩn danh, giao dịch trên hội nhóm kín

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng những ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch. Đồng thời ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước phương thức, thủ đoạn tinh vi trên, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác chỉ huy, điều phối lực lượng, nhanh chóng bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây.

Đặc biệt, ngay từ giai đoạn đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp Phòng 1 - Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, phân công kiểm sát viên trực tiếp phối hợp điều tra viên đánh giá, củng cố tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi, vai trò của từng đối tượng, bảo đảm công tác điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra phối hợp Viện kiểm sát lấy lời khai nghi phạm - Ảnh: Công an TP.HCM

Tính đến ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ 151 nghi phạm. Trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 người; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 người.

Tang vật thu giữ gồm 176,2kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra kiểm kê tang vật - Ảnh: Công an TP.HCM

Chiều 20-10, Công an TP.HCM đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma túy trên. Đây là chiến công nổi bật, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an Thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Tham dự buổi khen thưởng có ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND Thành phố; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố. Về phía Công an Thành phố có Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố; Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc Công an Thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng.