10 sáng kiến nối dài vòng đời sản phẩm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Ban tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng kiến xanh ấn tượng” cho các doanh nghiệp có ý tưởng, giải pháp sáng tạo hướng đến phát triển bền vững tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau hai ngày diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khép lại với hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm, hơn 27.000 sản phẩm quà tặng được trao và hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông.

Trong khuôn khổ chương trình bế mạc tối 8-11, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi "Sáng kiến xanh ấn tượng", ghi nhận những ý tưởng và giải pháp sáng tạo hướng đến phát triển bền vững.

Các sáng kiến được giới thiệu tập trung vào những vấn đề thiết thực như đổi mới công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và phát triển sản xuất bền vững; từ nguyên liệu, thiết kế sản phẩm, bao bì đến quy trình sản xuất...

Dưới đây là 10 sáng kiến, mô hình tiêu biểu được giới thiệu tại ngày hội:

Pallet sinh học từ bã mía của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa - AgriS: Sáng kiến ứng dụng công nghệ ép nóng, sử dụng bã mía đã xử lý kết hợp nguyên liệu gỗ và chất kết dính không chứa formaldehyde. Giải pháp giúp tận dụng phụ phẩm ngành đường, thay thế một phần pallet gỗ truyền thống, tối ưu chi phí vật tư và vận chuyển. Sản phẩm trước mắt được AgriS sử dụng trong lưu kho, vận chuyển và xuất khẩu đường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Loại bỏ màng co nắp chai (TH Group): TH loại bỏ màng co nắp chai trên toàn bộ sản phẩm nước uống đóng chai TH True WATER, góp phần giảm sử dụng vật liệu khó phân hủy và hạn chế nguy cơ ô nhiễm nhựa. Cùng với các cải tiến về vật liệu, trọng lượng và cấu trúc bao bì, doanh nghiệp ước tính cắt giảm khoảng 600 tấn nhựa mỗi năm, đồng thời tiết kiệm hàng chục tỉ đồng chi phí sản xuất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tái chế chai thành chai của DUYTAN Recycling: Triển khai mô hình Bottle-to-Bottle, tái chế chai nhựa PET đã qua sử dụng thành hạt nhựa tái sinh rPET chất lượng cao để sản xuất chai mới. Giải pháp góp phần thay thế một phần nhựa nguyên sinh, nâng cao giá trị chai nhựa sau thu gom và khép kín vòng tuần hoàn nhựa. Năm 2025, doanh nghiệp ước tính thu gom, tái chế hơn 50.000 tấn rác thải nhựa, tương đương khoảng 4,2 tỉ chai nhựa đã qua sử dụng tại Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng kiến túi lưới EcoNet của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSPEcoNet): Sáng kiến đồng hành cùng người dân địa phương thành lập doanh nghiệp cộng đồng tái chế lưới vụn phát sinh trong quá trình sản xuất lưới lồng bè nuôi cá thành những chiếc túi xanh thân thiện môi trường gồm túi mua sắm, túi laptop, túi đựng bình nước, túi pickleball và nhiều thiết kế khác. Sáng kiến tận dụng vật liệu giúp giảm rác thải với tạo việc làm và sinh kế bền vững cho phụ nữ địa phương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng kiến Chương trình Mizuiku (em yêu nước sạch) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam: Chương trình hướng tới giáo dục trẻ em hiểu biết về nguồn nước và biện pháp bảo vệ nguồn nước. Hoạt động trải nghiệm thực tế, truyền đạt kiến thức về nguồn nước qua hình ảnh, tranh vẽ chủ đề về nước, các hoạt động minigame như vòng tuần hoàn nước, cảnh sát môi trường, ai nhanh hơn ai? - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng kiến Rừng Kể của Gen Zero của hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Gian hàng “Rừng Kể” mang không gian rừng dã chiến đến gần công chúng, giới thiệu hiện vật, trang thiết bị thực địa của lực lượng kiểm lâm và những câu chuyện về hành trình bảo vệ rừng. Điểm nhấn là thử thách Reel Challenge 30s, khuyến khích người trẻ sáng tạo video ngắn, lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên trên nền tảng số - Ảnh: THƯỢNG KHẢI

Sáng kiến vật liệu mới từ chất thải xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam (INSEE): Thu gom, phân loại và xử lý vật liệu sau phá dỡ để tái sản xuất thành cốt liệu mới, phục vụ các công trình xây dựng. Giải pháp giúp kéo dài vòng đời vật liệu, giảm chất thải xây dựng và nhu cầu khai thác tài nguyên tự nhiên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành xây dựng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng kiến giải pháp túi rác thân thiện với môi trường của Alta PlasticSáng kiến mang đến dòng sản phẩm bao bì sinh học và túi rác chuyên dụng thân thiện với môi trường (đạt chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam VN-ECO-2024-001) phục vụ công tác phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt. Túi rác được tích hợp trực tiếp mã QR hướng dẫn phân loại chuẩn hóa ngay trên thân túi, kết hợp phân định rõ ràng theo màu sắc, kích thước (10L, 40L) và loại chất thải - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng kiến "đóng góp xanh" trên ứng dụng ACB ONE của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu: Thông qua ứng dụng ACB ONE, khách hàng có thể đóng góp trực tiếp cho 5 quỹ bảo tồn, lan tỏa hành động thiết thực vì môi trường và cộng đồng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn từ quả tắc của Bình Tây Food: Tận dụng vỏ tắc sau sản xuất nước cốt để phát triển các sản phẩm làm sạch gia dụng. Khởi động sản xuất từ ngày 5-8-2026 tại nhà máy Trảng Bom (Đồng Nai), dự án đã tận dụng khoảng 50 tấn vỏ tắc tươi tính đến 30-9-2026, sản xuất hơn 8.000 lít nước rửa chén, 2.000 lít nước giặt và 1.000 lít nước lau sàn. Sáng kiến do bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT khởi xướng, góp phần giảm phụ phẩm, gia tăng giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Đi ngày hội, trúng xe máy điện trị giá 40,6 triệu đồng Trong khuôn khổ chương trình bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, ban tổ chức còn tổ chức các lượt quay số may mắn trên sân khấu với nhiều phần quà dành cho khách tham dự. Đáng chú ý, hai giải thưởng đặc biệt gồm một chiếc đèn Signify trị giá 5 triệu đồng và một xe máy điện VinFast trị giá 40,6 triệu đồng đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Bạn trẻ Thanh Vy vui mừng nhận giải thưởng đặc biệt là chiếc xe máy điện VinFast trong chương trình quay số may mắn tại lễ bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH Đến ngày hội để nghe ca sĩ Đặng Hồng Hải biểu diễn, bạn Nguyễn Bảo Thanh Vy không giấu được bất ngờ khi trở thành người may mắn trúng thưởng chiếc xe máy điện VinFast trị giá 40,6 triệu đồng. Chia sẻ trên sân khấu, Vy bày tỏ niềm vui khi nhận được phần quà giá trị và gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức. Bạn cũng kỳ vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm xanh được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…