10 sáng kiến nối dài vòng đời sản phẩm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Khép lại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Tuổi Trẻ đã trao giải cuộc thi 'Sáng kiến xanh ấn tượng', vinh danh những đổi mới sáng tạo, giảm tác động môi trường, hướng đến mô hình sản xuất bền vững.
Sau hai ngày diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khép lại với hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm, hơn 27.000 sản phẩm quà tặng được trao và hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông.
Trong khuôn khổ chương trình bế mạc tối 8-11, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi "Sáng kiến xanh ấn tượng", ghi nhận những ý tưởng và giải pháp sáng tạo hướng đến phát triển bền vững.
Các sáng kiến được giới thiệu tập trung vào những vấn đề thiết thực như đổi mới công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và phát triển sản xuất bền vững; từ nguyên liệu, thiết kế sản phẩm, bao bì đến quy trình sản xuất...
Dưới đây là 10 sáng kiến, mô hình tiêu biểu được giới thiệu tại ngày hội:
Đi ngày hội, trúng xe máy điện trị giá 40,6 triệu đồng
Trong khuôn khổ chương trình bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, ban tổ chức còn tổ chức các lượt quay số may mắn trên sân khấu với nhiều phần quà dành cho khách tham dự.
Đáng chú ý, hai giải thưởng đặc biệt gồm một chiếc đèn Signify trị giá 5 triệu đồng và một xe máy điện VinFast trị giá 40,6 triệu đồng đã thu hút sự quan tâm của khán giả.
Đến ngày hội để nghe ca sĩ Đặng Hồng Hải biểu diễn, bạn Nguyễn Bảo Thanh Vy không giấu được bất ngờ khi trở thành người may mắn trúng thưởng chiếc xe máy điện VinFast trị giá 40,6 triệu đồng.
Chia sẻ trên sân khấu, Vy bày tỏ niềm vui khi nhận được phần quà giá trị và gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức. Bạn cũng kỳ vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm xanh được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng.
Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững
Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.
Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững.
Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…
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