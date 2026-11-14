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Yêu nhau nhưng bố mẹ ngăn cấm vì... thầy bói phán không hợp

tác giả
LÊ HUY
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LÊ HUY
LÊ HUY
NGỌC SANG
NGỌC SANG

Yêu một người nhưng gia đình không đồng ý, chuyện tưởng chỉ còn trong phim nay lại là tình huống không ít người trẻ gặp phải.

Yêu nhau nhưng bố mẹ ngăn cấm: Bên tình, bên hiếu… bên nào nặng hơn? - Ảnh 1.

Yêu một người nhưng gia đình không đồng ý, là tình huống không ít người trẻ gặp phải - Ảnh do AI tạo

Từ khác biệt về hoàn cảnh, công việc, kinh tế đến những tiêu chuẩn mà bố mẹ đặt ra, người trong cuộc phải làm gì khi đứng giữa người mình yêu và gia đình mình thương?

Đấu tranh đến cùng hay tìm một lối đi khiến cả hai bên đều có thể chấp nhận?

Yêu nhau 7 năm vẫn chia tay vì bố mẹ nghe thầy bói phán “không hợp tuổi”

Bảy năm bên nhau, từng nghĩ đến một đám cưới trong tương lai, chị H., 27 tuổi, ngụ TP.HCM và bạn trai vẫn không thể đi đến hôn nhân. Mối tình khép lại khi cả hai còn tình cảm nhưng vấp phải sự phản đối từ gia đình vì bị cho là không hợp tuổi.

Anh T. sinh năm 1996, tuổi Tý, còn chị H. sinh năm 1999, tuổi Mão. Sau một lần đi xem bói, gia đình anh T. được thầy phán hai tuổi xung khắc, thậm chí tuổi Mão có thể khắc chết tuổi Tý. Từ đó, thái độ của bố mẹ anh đối với chị H. thay đổi rõ rệt. Họ bắt đầu tìm nhiều lý do để phản đối mối quan hệ.

“Hai đứa đã yêu nhau 7 năm, mình cũng từng hy vọng cả hai sẽ có một cái kết đẹp, được gia đình hai bên chấp nhận và cùng nhau xây dựng cuộc sống. Mình đâu có quyền lựa chọn năm sinh”, chị H. chia sẻ.

Điều khiến chị tổn thương là những lời nói từ gia đình người yêu. Theo chị, bố mẹ anh T. từng tuyên bố nếu hai người kết hôn, gia đình sẽ không tổ chức lễ rước dâu, không làm lễ gia tiên và không công nhận chị là con dâu.

“Bố mẹ anh nói nếu mình về nhà thì cũng chỉ như người ngoài, chẳng khác nào nhặt ở ngoài đường về vậy. Mình cảm thấy bản thân không được tôn trọng”, chị H. bộc bạch.

“Bố mẹ mình xót xa khi thấy con gái được ăn học đàng hoàng, tử tế nhưng đến chuyện cưới hỏi lại không được tổ chức chu đáo. Bố mẹ mình cũng bức xúc vì cho rằng điều kiện kinh tế nhà anh không quá khá giả nhưng lại đưa ra nhiều yêu cầu, khiến mình phải chịu phần thiệt thòi”, chị H. chia sẻ.

Hơn một năm sau ngày chia tay, anh T. đã kết hôn với người do gia đình mai mối, được cho là hợp tuổi và phù hợp với mong muốn của bố mẹ. Trong khi đó, chị H. vẫn độc thân.

“Lấy người này, sau đừng trách bố mẹ không nhắc”

Hải My (33 tuổi, TP.HCM) từng nghĩ chuyện yêu đương là việc của hai người, chỉ cần cả hai thương nhau, biết lo cho nhau thì sớm muộn gia đình cũng sẽ hiểu. Nhưng đến khi đưa bạn trai về ra mắt, cô mới nhận ra có những chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Bạn trai My cao ráo, ưa nhìn, cũng không có điều tiếng gì, công việc ổn định, tính tình hiền lành, thương và quan tâm My. Hai người quen nhau vài năm, đã tính đến chuyện cưới xin. Thế nhưng, bố mẹ My lại không đồng ý. Lý do chủ yếu là gia đình anh không khá giả, công việc cũng không có gì nổi bật, tương lai chưa chắc chắn. 

My càng nói ra điểm tốt của người yêu, bố mẹ càng phản đối. Có lần mẹ My nói thẳng rằng nếu cô nhất quyết lấy người này thì sau này đừng trách bố mẹ không ngăn trước.

“Tôi hiểu bố mẹ lo cho mình, sợ con gái lấy chồng không được đủ đầy, sau này có chuyện lại phải quay về nhà ngoại. Nhưng tôi cũng nghĩ nếu chỉ nhìn vào điều kiện gia đình hay mức thu nhập hiện tại để quyết định một cuộc hôn nhân thì thiệt thòi cho người mình yêu”, My bày tỏ.

Đến giờ, My vẫn chưa biết nên tiếp tục thuyết phục bố mẹ hay chấp nhận lùi lại. Cô chỉ mong bố mẹ có thể cho người mình yêu thêm thời gian để chứng minh, thay vì vội vàng đánh giá anh qua hoàn cảnh hiện tại.

Yêu nhau nhưng bố mẹ ngăn cấm: Bên tình, bên hiếu… bên nào nặng hơn? - Ảnh 4.Mối tình 10 năm vẫn chia tay như thường: Yêu lâu có đồng nghĩa với yêu bền?

Yêu xa là phép thử đối với niềm tin, sự thấu hiểu và trách nhiệm của mỗi người trong một mối quan hệ. Khi những lần gặp gỡ trở nên thưa thớt, các cặp đôi dễ đối mặt với cảm giác bất an, ghen tuông hay giận hờn vì thiếu đi những sẻ chia thường nhật.

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LÊ HUY - NGỌC SANG
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    Chủ đề: ngăn cấm Yêu gia đình chia tay

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